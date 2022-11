El port de Bilbao, epicentre de la sostenibilitat ambiental i energètica

El Port de Bilbao vol convertir-se en el referent de la sostenibilitat ambiental i energètica d’Espanya i d’Europa, conscient de la importància de la sostenibilitat com un factor clau per al desenvolupament social, econòmic, empresarial i humà.

Per a això, l’Autoritat Portuària de Bilbao al costat de Cambra Bilbao han organitzat per als pròxims dies 8 i 9 de novembre, en la terminal de creuers de Getxo, un cicle de conferències sobre sostenibilitat climàtica i energètica en la qual participaran ponents internacionals com Gunter Pauli, creador del concepte ‘Economia Blava’ i assessor governamental en creixement econòmic i sostenible; Carola Hein, experta en desenvolupaments de ports i connexió amb els seus entorns; Jan Hoffman, expert en connectivitat marítima; i Sylvia i Marjolein Boer, impulsors de la transició cap a un futur marítim responsable.

L’obertura institucional de les jornades serà a càrrec de Ricardo Barkala Zumelzu, president de l’Autoritat Portuària de Bilbao, acompanyat per Arantxa Tapia Otaegi. consellera de Desenvolupament Econòmic, Sostenibilitat i Medi Ambient del Govern basc, i per José Angel Corres Abásolo, president de la Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Bilbao.

A més, entre els participants en les diferents taules i conferències estaran entre altres: Rocio López Picón, de l’Autoritat Portuària de Huelva; Idioa Postigo, directora general de Bilbao Metròpoli-30; Steven Clapperton, director d’Operacions Marítimes Sostenibles i director d’operacions de l’Autoritat Portuària de Londres; Sofía Coppens, assessora de política mediambiental i RSC de la Cambra de Comerç d’Anvers; Tommaso Spanevello, del Port de Haropa; Argen Van Tilborg, Autoritat Portuària de Roterdam; o Javier Cortés Fernández, consultor internacional per a la localització de l’Agenda 2030 en ciutats i territoris.

Amb aquestes conferències, el Port de Bilbao busca crear una estratègia comuna per a liderar els objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030. Una de les apostes és posar el focus en la governança i ètica, i la salut i el benestar perquè les grans i petites empreses es moguin cap al camí de l’excel·lència sostenible.

Les jornades giraran entorn del missatge dels ports com a centre d’un futur marítim sostenible i una relació port-ciutat molt estreta. Pel que fa a Governança i ètica es posarà especial èmfasi en les tendències mundials en Governança Portuària Sostenible amb un enfocament social, econòmic i mediambiental.

En l’actualitat, més enllà del transport marítim de mercaderies, el paper dels ports genera també preocupació per la cadena de subministraments multimodals, de tal forma que els ports s’han convertit en un hub d’energia, indústria i economia blava.

Col·laboració

Segons un estudi realitzat per ESPO sobre ‘Tendències en la governança dels ports de la UE’, cada vegada més ports busquen la col·laboració en el tipus d’accions encaminades a l’assoliment d’aquests objectius de sostenibilitat. Aquestes accions es duen a terme al costat d’altres actors del sistema portuari, ja sigui amb altres ports o amb la resta dels actors de l’ecosistema.

En aquest primer Congrés Bilbao Port Sostenible, es presentaran exemples de talla internacional que s’inclouen entre els projectes més avançats en les tendències de governança portuària sostenible.

El clima i l’energia també ocuparan un espai important en aquestes jornades sota la premissa d’un món resistent, i econòmicament segur no és possible sense un oceà saludable i en regeneració.

D’acord amb Charlotte de Fontaubert, experta global en Economia Blava del Banc Mundial, el canvi climàtic provoca alteracions perjudicials en els oceans, entre les quals figuren l’increment de la temperatura, l’augment del nivell de la mar i l’acidificació.

La convivència entre els ports i les ciutats també és fonamental per als organitzadors i aposten per dialogar amb els grups d’interès de les ciutats amb la finalitat d’oferir serveis innovadors que contribueixin a l’atractiu i motor de les ciutats portuàries.