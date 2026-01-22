El Parlament de Catalunya rep al Col·legi de Censors Jurats de Comptes pel seu 30 aniversari

El Parlament de Catalunya ha rebut aquesta setmana al Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (Ccjcc) per a commemorar el 30 aniversari de l’entitat com a col·legi professional amb personalitat jurídica pròpia, després de l’aprovació de la llei el 28 de juny de 1995.
Segons va informar el Ccjcc, durant l’audiència amb el president del Parlament, Josep Rull, l’entitat va destacar la importància d’aquella llei, aprovada per unanimitat en l’hemicicle, que va permetre reforçar la seva autonomia respecte a l’Institut de Censors Jurats de Comptes d’Espanya.
“La constitució del Ccjcc va marcar un abans i un després per al col·lectiu al qual representa, consolidant-lo com a agent fonamental en la supervisió i garantia de la transparència i fiabilitat de la informació financera a Catalunya”, va expressar Joan Vall, president del Ccjcc.
Vall, acompanyat per tot el Consell Directiu actual i tres expresidents de l’entitat, va assenyalar que “sense aquell moment clau, l’actualitat del Col·legi no es podria entendre” i que ara, trenta anys després, encaren “nous reptes marcats pels canvis socials que afecten la nostra activitat”.
Reconeixement institucional
Rull va aprofitar la reunió per a reconèixer el paper clau del Col·legi en el sistema econòmic i de garanties del país, així com els reptes presents i futurs de la professió derivats dels canvis socials i tecnològics que enfronta el sector.
El president de la Cambra catalana va remarcar la importància de reforçar i transmetre el valor social dels auditors com a peça fonamental de transparència i de generació de confiança en el teixit empresarial i la ciutadania catalana.
Tres dècades després de la seva creació, el Ccjcc s’ha consolidat com a referent de l’auditoria a Catalunya amb representació de tot el sector entre els seus socis, incloent-hi grans, mitjanes i petites signatures d’auditoria.
Actualment, l’entitat agrupa 1.863 professionals i 201 signatures d’auditoria, representant a les principals empreses que operen en el territori català i constituint-se com un actor fonamental en la supervisió de l’activitat econòmica.
Avenç en diversitat
El Col·legi constata un avanç sostingut cap a una professió més diversa i amb presència femenina més elevada en espais de decisió, encara que la bretxa de gènere és encara notable en el conjunt de la professió auditora.
Avui, en el Consell Directiu del Ccjcc el 41% són dones i el 59% homes, amb una vicepresidència paritària, mentre que en el conjunt de col·legiats la representació femenina continua sent del 20% enfront del 80% masculí.
No obstant això, aquesta diferència es redueix entre els exercents de base, on el 65% són homes i el 35% dones, un indicador clar del progrés en les noves generacions que es van incorporant al sector.
En aquesta línia, el Col·legi ha estat pioner a nivell estatal, impulsant un decàleg d’equitat com a full de ruta per a promoure la conciliació i reforçar el lideratge femení en la professió auditora catalana.
Transformació professional
Paral·lelament, la professió viu una profunda transformació en la qual l’auditoria ja no es limita a la verificació de balanços, sinó que s’ha ampliat cap a auditories no financeres per a respondre a les noves demandes socials.
La societat demana no sols salut econòmica, sinó també responsabilitat social i compromís mediambiental, la qual cosa està redefinint l’abast i les funcions tradicionals de la professió auditora en el context actual.
La tecnologia i els nous riscos estan redefinint els perfils professionals, amb la intel·ligència artificial accelerant processos i l’anàlisi de dades, i amb una creixent demanda d’especialització en sostenibilitat, ciberseguretat o big data.
En aquest context, el relleu generacional es converteix en un repte immediat i, al mateix temps, una oportunitat per a sostenir el sector i liderar aquesta evolució cap a nous models d’auditoria més adaptats.
Atracció de talent
Atreure talent jove és clau per a sostenir el sector i liderar aquesta evolució, per la qual cosa el Ccjcc treballa per a visibilitzar les oportunitats de futur d’una professió en constant canvi i adaptació tecnològica.
El Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya vela perquè l’activitat professional de l’auditor s’adeqüi als interessos de la ciutadania i representa la professió en tots els àmbits relacionats amb l’entorn econòmic i financer català.