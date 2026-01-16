El nou pla estratègic i les vendes a Llatinoamèrica marquen el primer any de Murtra en Telefónica

Marc Murtra va arribar a la presidència de Telefónica a mitjan gener de 2025. Un any després, el seu mandat està marcat per dues fites principals: la presentació del pla estratègic que guiarà els passos de la companyia fins a 2030 i les vendes a Hispanoamèrica per a centrar el negoci de Telefónica a Europa i el Brasil.
El president executiu de Telefónica va presentar el nou pla estratègic del Grup al començament de novembre. El seu nom, ‘Transform & Grow’, va recollir l’essència que Telefónica persegueix amb aquest full de ruta: transformar-se per a impulsar el seu creixement amb l’objectiu de convertir-se en una operadora de telecomunicacions europea de referència mundial.
‘Transform & Grow’ es recolza en sis pilars fonamentals: oferir la millor experiència al client, ampliar l’oferta B2C, escalar el negoci B2B, desenvolupar les capacitats tecnològiques de la companyia, simplificar el model operatiu de Telefónica i desenvolupar el talent. A més, posa el focus en els quatre grans mercats del Grup: Espanya, el Brasil, Alemanya i el Regne Unit. Compta amb dues dimensions, una orgànica, consistent a transformar i reforçar la companyia i sanejar-la en els aspectes que ho requereixin; i una altra inorgànica, que passa per una Telefónica que està preparada per a la consolidació del sector i oportunitats de creixement.
El pla projecta una progressiva acceleració del negoci, amb un creixement anual compost dels ingressos del 1,5-2,5% entre 2025 i 2028 per a després expandir-se fins al 2,5-3,5% entre 2028 i 2030, i un creixement anual compost del EBITDA ajustat del 1,5-2,5% per al període 2025-2028 i del 2,5-3,5% entre 2028 i 2030. Tot això, amb un compromís total amb una qualificació creditícia de grau d’inversió per a Telefónica.
Dins del marc del pla, Murtra ha posat en marxa decisions difícils, però necessàries per al futur de la companyia. En aquest context se situen l’ajust de plantilla acordat amb els representants dels treballadors, que es mourà entre els 4.500 i els 5.500 empleats a Espanya, i la nova política de retribució a l’accionista, mitjançant la qual el dividend es reduirà a 0,15 euros en efectiu per acció en 2026 per a després quedar lligat a l’evolució del flux de caixa en 2027 i 2028. Aquestes mesures permetran simplificar i agilitzar el model operatiu de Telefónica, reforçar el seu balanç i fer més sostenible el dividend.
El compliment del pla estarà liderat per un equip executiu que ha estat remodelat de manera important des de l’arribada de Marc Murtra a la presidència precisament per a donar un nou impuls a la companyia.
Precisament en la presentació del pla, Murtra va reiterar l’objectiu del Grup de completar la seva sortida d’Hispanoamèrica, un procés que ha viscut un impuls clau després de la seva arribada a la presidència. Des de gener de 2025, Telefónica ha anunciat cinc vendes a Llatinoamèrica. Quatre d’elles ja estan tancades, com són les de l’Argentina, el Perú Uruguai i l’Equador, i una altra més, la de Colòmbia, està pendents de les aprovacions reguladores per al seu tancament.
A més, en l’últim any Telefónica ha dut a terme a la compra del 50% de FiBrasil, amb el que passa a controlar la totalitat d’aquest vehicle, amb el qual desplega fibra al Brasil, i reforça la seva posició en un dels mercats principals de l’operadora.
Un altre de les principals fites de l’últim any és que, des de febrer de 2025, i per tant abans que resultés obligatori segons el que s’estableix en la Llei de Paritat, Telefònic compte en el seu Consell d’Administració amb un 40% de dones. Addicionalment, el 53% dels consellers són independents.