El nou pla d’acció de la UE evidencia la importància de la mineria

La Comissió Europea ha posat en marxa RESourceEU, un paquet normatiu i financer dissenyat per a reforçar l’autonomia industrial de la Unió Europea i garantir la seguretat de subministrament de matèries primeres crítiques. Aquest nou pla d’acció respon a la creixent preocupació per la dependència del bloc respecte a tercers països en minerals estratègics per a la indústria tecnològica, energètica i de defensa.
Entre les mesures més rellevants, RESourceEU contempla la creació del Centre Europeu de Matèries primeres Crítiques, que començarà a operar al començament de 2026. Aquest organisme serà responsable de recopilar i analitzar informació de mercat, avaluar riscos, orientar inversions, coordinar compres conjuntes i gestionar emmagatzematge estratègic de minerals. El seu objectiu és proporcionar intel·ligència i eines als estats membres i inversors per a accelerar projectes que garanteixin el subministrament de matèries primeres essencials.
El pla també inclou la mobilització de fins a 3.000 milions d’euros en el primer any, destinats a donar suport a iniciatives capaces de proporcionar subministraments alternatius a curt termini. Aquests fons es complementen amb instruments de reducció de riscos financers, facilitats per a la inversió privada i mecanismes que agilitzin els procediments d’autorització de projectes estratègics, un element clau per a l’execució de projectes estratègics.
Entre les accions normatives, RESourceEU preveu la revisió de la Directiva Marc de l’Aigua i l’elaboració d’una guia per a harmonitzar criteris i agilitzar els permisos ambientals, incloent-hi els del sector miner. Aquestes mesures busquen garantir seguretat jurídica i coherència reguladora, dos factors crítics per a la viabilitat de projectes extractius de gran escala. A més, s’introduiran restriccions a l’exportació de residus estratègics d’alt valor, com a imants permanents i alumini, amb possibles mesures addicionals per a coure si calgués, reforçant així la disponibilitat interna de materials crítics.
El pla també promou mecanismes agregats de demanda, cosa que permet que la indústria europea negociï compres coordinades de matèries primeres crítiques, i estableix un sistema d’emmagatzematge estratègic entre els estats membres.
Espanya
En aquest context, jaciments com a Coure Sant Rafael, que podria generar al voltant de 400 ocupacions directes i més de 1.000 indirectes durant la seva operació; el jaciment aurífer de Salave, valorat en uns 3.000 milions d’euros; o Mina Muga, el primer jaciment de potassa ‘zero residus’ amb potencial per a crear fins a 7.000 ocupacions directes i indirectes i més de 1.200 milions d’euros en ingressos fiscals, adquireixen protagonisme. No obstant això, tots ells romanen paralitzats actualment, sigui per qüestions administratives, litigis o defectes de forma. Els seus impulsors indiquen que aquesta situació no sols retarda la inversió, sinó que frena la generació d’ocupació i limita la capacitat d’Espanya per a contribuir a l’autosuficiència mineral europea.
Aquesta situació es manté després de la signatura el mes de novembre passat de la Declaració de Berlín per 17 estats membres, Espanya inclosa, que estableix compromisos per a garantir la sobirania industrial, el lideratge tecnològic, la transició verda i la disponibilitat de matèries primeres crítiques.
Malgrat aquests compromisos, i mentre aquests jaciments romanen bloquejats, més del 80% del subministrament de minerals crítics de la UE depèn, com en el cas de la potassa, de països com Rússia i Bielorússia. Això contrasta amb la situació en altres potències industrials. els Estats Units manté una llista més àmplia de minerals crítics i ofereix polítiques de finançament, incentius fiscals i garanties públiques que faciliten la inversió i l’exploració de nous jaciments. A Europa, en canvi, el marc és més restrictiu (de fet, la potassa ni tan sols està inclosa en el seu Reglament de Matèries primeres Fonamentals) i principalment declaratiu, limitant l’activació de projectes nacionals i perpetuant la dependència de proveïdors externs.
Les mateixes fonts assenyalen que RESourceEU representa una oportunitat per a revertir aquesta situació, i jaciments com a Mina Muga, que contribueixen a la seguretat alimentària, encaixen plenament en aquest marc. El pla europeu, orientat a diversificar subministraments i reduir dependències externes, estableix les condicions necessàries perquè projectes que combinen economia circular i eficiència energètica puguin materialitzar-se, reforçant tant la seguretat industrial de la UE com el potencial econòmic i social d’Espanya.