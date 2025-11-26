El món de la seguretat i la defensa abrigalla la primera edició dels Premis Escut Digital que va constituir un reconeixement a les persones, institucions i organitzacions que, durant 2025, han destacat per la seva labor en (ciber)seguretat, defensa i tecnologia.
Els premis van estar dividits en quatre blocs: ciberseguretat, seguretat privada, innovació tecnològica i seguretat i defensa. El Premi a la Contribució en Ciberseguretat, que reconeix el projecte o iniciativa destacat, va recaure en el Centre Regional de Ciberseguretat (SOC) de la Comunitat de Madrid. El nou servei, que es posarà en marxa en el primer trimestre de 2026, monitorarà infraestructures madrilenyes les 24 hores del dia amb eines d’intel·ligència artificial i suposarà un escut permanent per als serveis públics i les dades dels ciutadans.
El Premi per la labor en Ciberdefensa, que distingeix a la institució pública o privada que sobresurt per la seva labor en la defensa del ciberespai, va anar per al Comandament Conjunt del Ciberespai (MCCE), per la seva labor en el planejament, direcció, coordinació, control i execució de les accions de les forces armades en l’àmbit ciberespacial.
El Premi Experiència de Client, que reconeix el projecte o iniciativa més singular en la relació amb el client final, el va obtenir Movistar prodestral Alarmes, per redefinir amb el concepte de “Superseguridad” l’estàndard del sector a Espanya mitjançant una proposta de valor única que combina la fortalesa de prodestral i la tecnologia de Telefónica.
El Premi Innovació en Seguretat Privada 2025 va ser per a Securitas Direct, pel llançament a Espanya de la primera alarma que incorpora un pany intel·ligent, dissenyada per a protegir la porta principal, i que es pot obrir de manera remota.
Segurma va aconseguir el Premi a la Fita Empresarial en Seguretat Privada, que distingeix un canvi positiu en l’evolució en el mercat. En aquest cas, el mèrit ha estat la renovació de la seva Central d’Alarmes, dotada amb l’última tecnologia, i que ha suposat una de les inversions més fortes que ha realitzat la companyia.
El Premi al Desenvolupament Tecnològic en Seguretat, que guardona a un desenvolupament tecnològic que suposa una millora de la seguretat en algun dels seus aspectes, va anar per a Hisdesat, pel programa SpainSat NG, considerat el projecte espacial més ambiciós de la història d’Espanya, tant per la seva complexitat tecnològica com pel nivell de participació de la indústria nacional.
El Premi a l’Impuls de la Innovació i la Formació Digital condecora a una organització que amb la seva labor contribueix a visibilitzar diferents aspectes relacionats amb el desenvolupament tecnològic, el procés de digitalització i la necessitat d’adaptar-se i formar-se. Elles Volen Alt, associació de professionals fundada en 2018 per dones vinculades al sector de la indústria aeroespacial i el transport aeri amb l’objectiu de visibilitzar la labor de les dones en el sector, va rebre el premi.
El Premi a l’Emprenedoria Tecnològica distingeix la labor realitzada per una pime, startup o empresa amb una solució digital durant 2025. Wehumans, de Grup ABAI, va aconseguir el guardó pel disseny, desenvolupament i implementació d’humans digitals personalitzats.
El Premi a l’Impuls de la Indústria de Defensa distingeix a l’empresa que destaca per la seva labor realitzada en el desenvolupament de la indústria de Defensa. La guanyadora va ser Navantia, pel seu sistema SCOMBA, el Sistema de Combat dels Vaixells de l’Armada Espanyola, una plataforma de maquinari i programari que integra sensors, armes i comunicacions per a facilitar operacions multirrol de defensa i seguretat marítima.
La Comandància de la Guàrdia Civil de Cadis va obtenir el Premi Extraordinari al Compromís amb la Seguretat i la Defensa, que reconeix la labor realitzada al llarg del temps per una institució pública o privada. El ferm compromís en la defensa de la seguretat ciutadana ha convertit a la Comandància en un referent nacional en la lluita contra el narcotràfic i el crim organitzat gràcies a la seva capacitat operativa i a l’especialització de les seves unitats. Va recollir el premi.
El Premi Extraordinari al Lideratge i Compromís en Seguretat i Defensa distingeix la labor realitzada en aquest àmbit al llarg del temps per una personalitat. Marcial Piriz, comissari Principal de la Policia Nacional, va rebre el guardó per la seva activitat professional, desenvolupada sempre en l’àmbit de la lluita antiterrorista, tant en l’esfera operativa com en la d’intel·ligència estratègica i tàctica. Piriz s’incorpora a Escut Digital com a col·laborador.