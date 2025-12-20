El Microsalón AEC 2025 consolida el seu paper com a fòrum clau de la cinematografia a Espanya

L’Associació Espanyola de Directores i Directors de Fotografia (AEC) va celebrar a La Nave Madrid una nova edició del Microsalón AEC, un dels principals fòrums professionals dedicats a la cinematografia a Espanya. La trobada, organitzada amb el suport de l’Ajuntament de Madrid i l’ICAA, va reunir 2.500 assistents, entre professionals del sector, estudiants i públic especialitzat, i va comptar amb la participació de més de 40 empreses vinculades a la indústria audiovisual.
En el marc de l’esdeveniment, The Core, que pertany a la xarxa d’educació superior Planeta Formació i Universitats, va participar com a nou Membre Protector de l’AEC, reforçant la seva presència en un dels espais de referència per a la comunitat professional de la direcció de fotografia. La programació del Microsalón va incloure taules rodones, xerrades, tallers i demostracions tècniques centrades en els oficis de la imatge i l’evolució tecnològica i creativa del sector.
Entre les activitats destacades, es va celebrar un col·loqui professional centrat en l’evolució de la direcció de fotografia al cinema i la televisió, amb la participació d’Irene García Martínez, directora del Màster de Fotografia de The Core; Natasha Braier, reconeguda directora de fotografia internacional, que va intervenir en línia; Teresa Medina, directora de fotografia i docent; i Concepción Cascajosa, especialista en anàlisi audiovisual. Durant la sessió es van abordar els principals canvis tècnics, creatius i narratius que han marcat l’ofici els darrers anys.
Així mateix, en el context del Microsalón es va presentar el llibre La direcció de fotografia a l’escenari audiovisual iberoamericà a l’inici del segle XXI, una obra signada per Irene García Martínez i Concepción Cascajosa que analitza l’evolució de la direcció de fotografia a l’àmbit iberoamericà a través de testimonis i reflexions de professionals del sector.
La participació de centres formatius i professionals convidats forma part de les iniciatives impulsades per l‟AEC per fomentar l‟intercanvi de coneixement, l‟anàlisi col·lectiva i la connexió entre els diferents agents que conformen l‟ecosistema audiovisual, en un moment de transformació marcat per la innovació tecnològica i els nous models de producció.