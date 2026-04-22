El Metropolitano reuneix aquest dijous al ‘Davos’ de l’esport i l’entreteniment amb 15 grans noms del negoci global

El Riyadh Air Metropolità acollirà aquest dijous una de les grans cites internacionals del negoci de l’esport, l’entreteniment i l’economia de l’oci, amb una agenda que concentrarà a Madrid a alguns dels principals executius, propietaris, inversors i decisores institucionals del sector, en una convocatòria que ja és considerada el ‘Davos’ especialitzat d’aquesta indústria.
Entre els noms més destacats figuren Miguel Ángel Gil, Nasser Al-Khelaifi, Aleksander Čeferin, Ferran Soriano, Jorge Mas, Javier Tebes, Rafael Louzán, Jorge Mendes, Luis Figo, David Villa, Fernando Torres, Jorge Garbajosa, Carmelo Ezpeleta, Chris Granger i Jordan Zachary, en una relació que reflecteix la dimensió internacional de la trobada.
L’agenda evidencia a més quins són avui els grans temes que estan redefinint el sector. El primer és l’entrada del capital i els fons en l’esport, amb un panell específic sobre inversió en actius esportius en el qual participaran representants de Apollo Sports Capital, Quàntum Pacific i Mari Group. A continuació, el fòrum posarà el focus en el negoci global del futbol, amb intervencions sobre visió d’indústria, clubs líders i la transformació de les grans marques futbolístiques.
Un altre dels eixos serà la projecció internacional de les marques esportives i de l’ecosistema espanyol, amb la participació de LaLiga, l’RFEF, Mahou San Miguel, Fever i Cabify, en un bloc on es parlarà d’internacionalització, posicionament global i de l’impacte de l’horitzó del Mundial 2030.
La cita abordarà també el paper dels grans jugadors i agents en la nova economia del futbol, la relació entre innovació, tecnologia i fandom, i la forma en la qual companyies com Nike, EA Sports, Google, Riyadh Air o Visit Ruanda estan utilitzant l’esport com a plataforma global de marca i connexió amb les audiències.
El programa reserva així mateix espai per a l’anàlisi de les grans propietats esportives internacionals, amb representants de FIBA, MotoGP i Relevent, i per al creixent pes de l’entreteniment en viu en aquesta indústria, amb veus de OVG i Live Nation. La jornada culminarà amb dues converses d’alt nivell: una entre Miguel Ángel Gil i Nasser Al-Khelaifi, i una altra protagonitzada pel president de la UEFA, Aleksander Čeferin.
Amb aquest cartell, el Metropolità es prepara per a reunir en un sol dia a part del nucli dur que avui decideix cap a on avança el negoci global de l’esport, des de la inversió institucional i la governança fins als drets, el futbol global, la innovació, l’entreteniment i l’expansió internacional de les marques.