El mercat valora positivament que Telefónica mantingui els drets de la Champions

El mercat ha acollit positivament l’anunci de Telefónica, dijous passat, en el qual confirmava que s’havia assegurat en exclusiva els drets audiovisuals per a emetre a Espanya totes les competicions de la UEFA —incloent la Champions League, Europa League, Europa Conference League, Youth League i la Supercopa d’Europa— durant les quatre temporades que abasten el cicle 2027/2028 a 2030/2031.
Els analistes han vist aquesta adjudicació positiva per a reforçar el lideratge dels seus continguts esportius i els continguts prèmium. Alantra destaca que “des d’un punt vesteixi estratègic, retenir aquests drets prèmium enforteix l’oferta de televisió de pagament de Telefónica i ajuda a defensar la seva base de clients prèmium”
JB Capital Markets subratlla que aquest acord garanteix un contingut que és necessari per a mantenir la diferenciació que la companyia busca en el mercat B2C i per a mantenir el seu ARPU.
Des de Renta4 se subratlla que la notícia és positiva, ja que Telefónica “renova i reforça l’oferta de continguts molt sol·licitats pels clients i a un preu similar al de l’anterior cicle (2026/27)”.
El Banc Sabadell coincideix que l’impacte és positiu, perquè “garanteix a Telefónica la continuïtat del principal contingut prèmium per a la seva oferta convergent, clau per a sostenir ARPU i reduir churn”.