El mercat global del croissant vorejarà els 7.000 milions el 2026

El 30 de gener se celebra el Dia Mundial del Croissant en un context de creixement del mercat global del croissant, que aquest any arribarà a un volum de 6.995 milions d’euros, un 4,62% més que els 6.686 milions registrats el 2025, segons l’informe de Global Growth Insights.
Aquesta evolució està en línia amb la taxa mitjana de creixement anual del 4,65% prevista fins al 2033 que apunta l’estudi, amb Europa al capdavant, concentrant prop del 45% del mercat mundial, seguida d’Amèrica del Nord i Àsia-Pacífic.
Un creixement afavorit per la integració d’ingredients prèmium, com la massa mare, que estan elevant l’estàndard del croissant prèmium, així com per l’auge de la cultura del cafè i el paper del croissant congelat, amb un increment proper al 30% en els darrers anys gràcies als avenços a la cadena de fred. La tecnologia del fred facilita la seva conservació i distribució al canal professional, mentre el comerç en línia reforça aquesta tendència.
Global Growth Insights també assenyala l’empresa espanyola Europastry, especialitzada en masses congelades, com a un dels principals actors internacionals del sector. “El croissant es manté al cim de la pastisseria perquè respectem la seva tradició i savoir-faire, incorporant ingredients com la massa mare, que no són una moda sinó l’evolució natural del croissant prèmium. La fermentació aporta àcids i aromes que realcen el sabor de la mantega, millora la mossegada i afavoreix l’absorció de minerals, contribuint a reduir l’índex glucèmic”, va explicar Miguel Fernández, director d’R+D de Brioixeria d’Europastry.
“Tot això, combinat amb un procés tan natural com la tecnologia del fred, simplement fred, sense additius, ens permet conservar íntegra la recepta, garantint la textura, la pasta de full i el caràcter artesanal i garantir una qualitat constant des de l’obrador fins al punt de venda, i facilitant el seu consum amb un senzill fornejat de 30 minuts”, va remar.
Aquesta aposta per ingredients de més qualitat, juntament amb el desenvolupament de propostes personalitzades (com varietats veggie, de cereals o sense gluten) està reflectint la capacitat del croissant per evolucionar amb els nous hàbits de consum a tot el món sense perdre la seva identitat com una de les grans icones de la brioixeria.