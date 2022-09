El mercat del sòl recuperarà els nivells prepandèmia amb 167 euros/m²

El preu del sòl aconseguirà els 167 euros/m² en 2022, superant la cota prepandèmia de 2019 (161 euros/m²), però molt lluny del pic de 2007 previ a l’esclat de la crisi (279 euros/m²). Aquesta és una de les conclusions de l’últim informe sobre el ‘Mercat de Sòl i Promoció’ elaborat per Servihabitat Trends per a Serviland, la filial independent i especialitzada en la gestió urbanística de carteres de sòl de Servihabitat.

En paral·lel, el nombre d’operacions de sòl avançarà fins a superar les 31.000 transaccions en 2022, la qual cosa suposa un creixement moderat del 4%, i la compravenda d’obra nova es mantindrà robusta, superant les 70.000 signatures, cosa que significa que es vendrà gairebé la totalitat del nou producte que es posi a la venda.

Aquestes dades testifiquen, segons Serviland, que el mercat de sòl continuarà sent molt actiu en 2022. Encara que s’esperen uns 100.000 habitatges noves enguany, l’informe explica que la promoció residencial s’enfronta a uns costos constructius que han augmentat en més d’un 15% i que podrien dificultar el desenvolupament de projectes. “Els increments en els costos dels materials, l’energia i el transport estan dificultant la producció d’obra nova”, va puntualitzar Iheb Nafaa, president de Serviland.

Un dels punts clau en el mercat de sòl que es detalla en l’anàlisi de Servihabitat Trends és la tensió existent per a accedir a sòl finalista amb l’objectiu de poder desenvolupar nous projectes. En tota Espanya, la superfície de sòl vacant amb el qual es podria incrementar el parc de béns immobles és del 35%. Una disponibilitat que es valora com a escassa i que, en algunes províncies, es veu acusada per l’elevat percentatge de sòl ja edificat que presenten.

En aquest sentit, Ernesto Tarazona, conseller de Serviland, va apostar per “mostrar-se disposats a arribar a acords de col·laboració amb el sector públic per a desfer els desequilibris entre oferta i demanda”.