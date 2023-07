El mercat del sòl espera un 2023 estable i amb un preu mitjà de 160€/m²s

Serviland, la filial especialitzada en gestió de sòl de Servihabitat, ha publicat un nou informe ‘Mercat de sòl i promoció’ elaborat per Servihabitat Trends en el qual es destaca, en termes globals, la cautela dels grans promotors, amb inversions que continuaran sent molt selectives, i la seva aposta per la gestió urbanística dels solars que ja posseeixen en cartera per a obtenir sòl finalista i poder continuar aixecant habitatges davant l’escàs alliberament de sòl.

En aquest sentit, el conseller delegat de Serviland, Ernesto Tarazona, apunta que “el comportament de l’inversor, l’alça dels tipus i les modificacions de les normatives vigents condicionaran l’evolució del sector”.

Segons l’informe, entre les previsions, s’espera que el preu del sòl per a aquest 2023 es mantindrà al voltant dels 160 €/m²s, abraçant l’estabilitat i seguint la tendència de 2022, any en què es va reprendre el preu previ a la pandèmia.

Per comunitats autònomes, destaquen una part important de les zones de costa, amb una taxa mitjana anual acumulativa major que en els destins urbans. El document assegura Balears és l’única amb el metre quadrat de sòl a més de 300 euros.

Per a aquest 2023, destaca el nombre d’operacions de sòl, que s’estrenyerà mínimament, fins a arribar al voltant de les 24.000 transaccions. Respecte a la producció d’habitatge, l’anàlisi estima que es quedarà al voltant dels 80.000 habitatges acabades, una dada que amplia la bretxa entre el ja existent desequilibri entre l’oferta i demanda.

Entre les tendències, es constaten alguns canvis en el comportament dels compradors, com el cessament de la pulsió per les ubicacions en nuclis allunyats de les grans urbs, que ha quedat superada i comporta una preferència de demanda de sòl a les ciutats. La inclinació de preferències focalitza el 44% de la demanda en els centres urbans.

Gestió de sòl

Quant a la superfície de sòl vacant edificable urbà a Espanya es manté igual que en 2022, al voltant del 35% de la seva capacitat. Un percentatge que Tarassona considera “escàs des de fa anys”.

En relació amb això, remarca que “hi ha una necessitat real d’equilibrar l’oferta i la demanda i, en aquest sentit, la liberalització de sòl juga un paper clau en el procés”.