El mercat de fitxatges de LaLiga Smartbank, en punt mort

Els equips de LaLiga Smartbank es troben de ple en la preparació de la pròxima temporada, que comença en tot just tres setmanes, i que serà molt atractiva, ja que 15 dels 22 clubs han jugat almenys una temporada en Primera Divisió.

Amb la disputa d’amistosos i tornejos estiuencs, els equips es posen a punt físicament, però a més en els despatxos es treballa a contrarellotge per a apuntalar unes plantilles que puguin competir al màxim nivell en una temporada que promet ser molt exigent i apassionant.

No obstant això, la gran majoria de clubs continua acusant l’efecte de la pandèmia en els seus comptes i tracten de reforçar-se amb jugadors lliures o a cost baix. Aquest patró es repeteix després de la temporada passada quan els equips de LaLiga Smartbank solament van gastar 19,7M€ en fitxatges i únicament van aconseguir recaptar entre els 22 equips gairebé 30 milions d’euros amb la venda dels seus jugadors, uns números relativament baixos en comparació a altres anys.

Per tant, els clubs s’enfronten a una realitat molt complicada, ja que es veuen entre l’espasa i la paret per a aconseguir un equilibri entre economia i competitivitat. D’una banda, han de reforçar les seves plantilles per a millorar respecte a l’any anterior, i addicionalment oferir novetats que il·lusionin a les seves aficions, però per una altra, per a poder inscriure a nous jugadors, han de donar sortida a part dels actuals per a complir amb el límit salarial impost.

En aquest sentit, durant en el mercat d’enguany han estat molt pocs els clubs que han apostat per fer grans inversions en jugadors per a aquesta categoria. Entre els grans animadors d’aquest mercat estiuenc en LaLiga Smartbank destaca el Màlaga CF, que suma 10 noves incorporacions, però gairebé totes a cost zero o havent pagat un traspàs molt baix. Encara que aquest alt nivell de fitxatges li està passant factura, ja que, si vol continuar afegint nous jugadors a la plantilla, ha de desprendre’s d’algun dels jugadors en nòmina, una tasca que no sembla senzilla veient el poc moviment existent. El Cartagena és un altre dels clubs més actius en aquest mercat, ja que malgrat haver rematat l’anterior temporada en novena posició, ha signat a 10 nous jugadors, entre els quals despunta Borja Valle, un davanter amb dilatada experiència en Segona Divisió.

En una situació semblant al Màlaga es troba l’Alabès, que, sota la batuta de Luis García Plaza com a nou entrenador, ha contractat sis jugadors, entre els quals destaca Salva Sevilla, un dels jugadors amb més experiència del futbol espanyol i que sens dubte donarà que parlar aquesta temporada. No obstant això, per a continuar enfortint les seves línies en aquesta finestra de mercat, té en els seus plans desprendre’s de jugadors emblemàtics amb fitxes altes com Pacheco, així com d’altres jugadors del club babazorro que mantenen bon cartell per la seva qualitat i experiència en LaLiga Santander. Tot això per a cenyir-se al límit salarial amb el qual compten i així poder reactivar operacions que portin jugadors competitius a Mendizorroza que lluitin per l’anhelat retorn a Primera Divisió.

També el Llevant viu en un context similar, ja que, amb un excés d’efectius, el club granota també es veu obligat a alleugerir la seva plantilla per a continuar enfortint el seu equip de cara al començament de la competició. Entre els quals es troben en la rampa de sortida estan alguns dels jugadors que formaven la columna vertebral de l’esquadra levantinista: Jorge de Fruits, Enis Bardhi o José Campaña.

Altres clubs com el Rácing de Santander, amb 9 incorporacions, o l’Andorra de Piqué, amb 7, també han decidit reforçar totes les seves línies, alguna cosa que és previsible, ja que el nivell de LaLiga Smartbank és molt superior al de Primera Federació, categoria de la qual venen. La resta d’equips, per part seva, tampoc han fet excessius canvis en les seves plantilles i aposten pel bloc de la temporada passada, simplement afegint petits retocs a les seves esquadres.

En sis setmanes es tanca el mercat de fitxatges, per la qual cosa encara queda marge perquè els clubs treballin a aconseguir la millor plantilla possible sense desquadrar els seus comptes. Ara només queda esperar a l’1 de setembre per a tenir la imatge definitiva de les plantilles, les quals competiran de manera feroç per aconseguir els seus objectius en una nova temporada de LaLiga Smartbank amb aroma a Primera Divisió.