El Marroc, l’Aràbia Saudita o Hawaii, clima càlid i esports d’hivern

Després d’impacte de la pandèmia, la recuperació del turisme segueix el seu curs amb pas ferm i preveu consolidar-se el 2023, segons l’Observatori Nacional del Turisme Emissor (ObservaTUR). L’organisme afirma que els viatges d’oci, esbarjo i vacances van augmentar un 49,2% en l’últim any, la qual cosa incrementa l’optimisme en ple inici de la temporada d’esquí, una època en la qual les destinacions turístiques d’hivern són els protagonistes de la temporada.

En l’actualitat es poden trobar multitud de destins per a realitzar esports d’hivern. Quan es pensa en esquí se sol recordar als Alps, els Pirineus, les Muntanyes Rocalloses o els Andes. Però hi ha molts llocs del món, associats amb climes càlids, que ofereixen pics i infraestructures per a despuntar la passió pels esports hivernals. Trobar un destí en el qual gaudir de les meravelles que ofereix el fred hivern i els avantatges del clima càlid és possible. el Marroc, l’Aràbia Saudita o Hawaii podrien passar desapercebuts quant a activitats d’hivern. No obstant això, en ells també es pot gaudir d’activitats inimaginables com l’esquí i alhora trobar la calidesa de les platges i deserts.

El Marroc

Marroc es caracteritza pel gran ventall de possibilitats culturals que ofereix i el potencial turístic que posseeix. Gràcies a la riquesa natural del país, al Marroc es poden realitzar multitud d’activitats, entre elles l’esquí.

A escassos quilòmetres de la ciutat de Marràqueix es troba l’estació d’esquí més important d’Àfrica, l’estació de Oukaïmeden en la muntanya Tubqal. Amb 4.167 metres d’altura, és el punt més alt del Gran Atles i de tot l’Àfrica Septentrional. L’estació d’esquí compta amb 41 pistes que es troben per sobre dels 2.500 metres d’altura. La temporada de neu és una mica més curta, uns 90 dies entre gener i març, i la base es troba a 2.600 metres, mentre la cota més alta arriba fins als 3.258, on es troba el pic Jebel Attar.

En l’actualitat, s’estan rehabilitant algunes zones de l’estació d’esquí que se centren en facilitar el bon accés per carretera als usuaris durant la temporada d’hivern, promoure el transport públic, garantir una àmplia gamma d’allotjament i restauració variada i millorar les instal·lacions.

L’Aràbia Saudita

Aràbia Saudita despunta com una aposta turística per als pròxims anys. Gràcies a la seva avançada tecnologia han aconseguit iniciar projectes utòpics amb els quals podran oferir experiències inimaginables com la neu al desert.

En 2026 els saudites inauguraran Trojena, una estació d’esquí situada en Neom, una regió de 5.000 anys d’antiguitat. Aquest oasi que el país construirà enmig del desert disposarà d’un resort de neu pensat per a funcionar tot l’any i que s’espera que estigui llest en 2026. Trojena comptarà amb un llac artificial, també tindrà a prop zones per a practicar ciclisme i natació.

Aquest nou model de ciutat és un dels projectes clau de la monarquia saudita que s’emmarca en la seva proposta aperturista i innovadora Visió 2030. A més, gràcies a aquesta tecnologia, aconseguiran crear neu en un país que es caracteritza per les seves altes temperatures i els seus paisatges secs, un factor determinant ja que en 2029 l’estació d’esquí saudita albergarà els Jocs Asiàtics d’Hivern. Aquests tenen diverses competicions en quatre esports de neu: esquí alpí i de fons, a més de l’estil lliure i el biatló. En gel es disputen medalles en hoquei, hurling i patinatge artístic.

Hawaii

Hawaii és conegut mundialment per les seves platges paradisíaques i el seu clima tropical, però el que molts desconeixen és que, a causa de l’altitud de les seves muntanyes, és possible trobar neu. A l’únic cim que es pot accedir per a esquiar pel fet que compta amb una carretera és el volcà Mauna Kea, que aconsegueix els 4.207 metres d’altura. La muntanya compta amb un observatori i és considerat un lloc sagrat pels nadius.

A causa del clima de l’illa, el temps per a esquiar és bastant impredictible, les temperatures a l’hivern poden descendir fins als -4 graus i la millor època per a gaudir de l’esquí en Mauna Kea és a la fi de gener i tot febrer, quan cauen nevades a les muntanyes més altes. Cada vegada més turistes s’animen a practicar esports de neu i gaudir de la naturalesa que ofereix el volcà sagrat.