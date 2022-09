El Marroc acollirà el Fòrum Mundial de l’Aliança de Civilitzacions 

El Marroc acollirà el novè Fòrum Global de l’Aliança de Civilitzacions de les Nacions Unides en la històrica ciutat de Fes, els dies 22 i 23 de novembre de 2022. L’anunci es va produir després d’una reunió bilateral en la Missió Permanent del Marroc a Nova York entre el ministre d’Afers exteriors, Cooperació Africana i Expatriats del Marroc, Nasser Bourita, i el secretari general adjunt de l’ONU i Alt Representant de l’Aliança de Civilitzacions de Nacions Unides (Unaoc), Miguel Ángel Moratinos.

L’Alt Representant de Unaoc va expressar el seu reconeixement i agraïment al rei Mohammed VI per haver acceptat ser amfitrió d’aquest esdeveniment internacional i va avançar que en el fòrum participarà el secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres. L’Alt Representant de Unaoc va dir que “la ciutat de Fes va ser triada en vista del seu caràcter ancestral i el seu simbolisme espiritual“.

El Fòrum es duu a terme en un context global “extremadament” desafiador marcat per una àmplia gamma de desafiaments globals que van des de l’augment de l’extremisme violent, el terrorisme, la xenofòbia, el discurs d’odi fins al racisme, la discriminació i el radicalisme, van assenyalar des de Unaoc.

Per això, consideren necessari trobar camins cap a la pau, la unitat i la solidaritat “arrelats en el respecte mutu, la dignitat humana i la compassió mai ha estat més urgent”.

“El novè Fòrum Global de Unaoc té la intenció d’abordar molts problemes transversals i globals desafiadors amb un enfocament especial a Àfrica, un continent que encara no ha guanyat el lloc que li correspon pel que fa a l’acció col·lectiva i la mobilització global. De fet, l’elecció del Regne del Marroc, i en particular de la ciutat històrica de Fes, per a albergar el 9è Fòrum Global de Unaoc no és una coincidència”, va destacar el ministre Bourita.

“Moltes vegades es parla de la necessitat de salvar el planeta, però també se’ns demana que aprenguem a viure junts, a respectar-nos els uns als altres i a entendre l’existència de les diferents religions, cultures i civilitzacions, i el Marroc l’encarna”, va subratllar Moratinos. .

L’Alt Representant de Unaoc va afirmar que “la celebració del 9è Fòrum Global de Unaoc sota els alts auspicis de la seva majestat el rei Mohammed VI i el desplegament d’esforços conjunts de les Nacions Unides i el Marroc garantiran el seu èxit”.