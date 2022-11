El llibre ‘Gestionar el que és inaudit’ recull testimonis de la pandèmia

AstraZeneca i Plataforma Editorial han presentat ‘Gestionar el que és inaudit. Una lluita col·lectiva de solidaritat i generositat’, un llibre que recopila els testimonis de les persones que van estar al capdavant de la gestió de la pandèmia a Espanya des dels diferents àmbits d’actuació, posant en valor l’important paper de la ciència, la col·laboració i la generositat en la lluita contra la crisi sanitària més greu dels darrers temps.

El president d’AstraZeneca a Espanya, Rick R. Suárez, que ha aportat l’epíleg del llibre, subratlla “la gran generositat, la solidaritat, unitat i entrega de la societat espanyola davant de la crisi sanitària, i la seva gran exemplaritat a la campanya de vacunació, aconseguint una de les taxes més altes del món. Aquest llibre ens transporta al costat humà de la gestió de la pandèmia i ens recorda com, d’una situació tan greu, també s’aprèn a fer front a l’adversitat i treballar des de la col·laboració, deixant de banda els interessos individuals per aconseguir el bé comú”.

Al llibre, els representants del Govern, les conselleries, l’Agència Espanyola del Medicament, els professionals sanitaris, els farmacèutics, les associacions de pacients, i els mitjans de comunicació relaten en primera persona com van viure la crisi de la covid-19. Tots coincideixen que la unió va ser la clau que ens va portar a avançar davant del coronavirus, posant el focus en la rellevància de la col·laboració publicoprivada, que va fer possible accelerar la investigació per obtenir vacunes en temps rècord.

L’obra recull els testimonis de Carolina Darias, ministra de Sanitat; Reyes Maroto, ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, i Raquel Yotti, secretària general de Recerca del Ministeri de Ciència i Innovació, que destaquen el gran repte que va suposar la presa de decisions tan urgents i transcendentals en un moment marcat per la incertesa. Rosa Romero, presidenta de la Comissió de Sanitat del Congrés de Diputats, subratlla que un dels principals aprenentatges va ser la necessitat de prioritzar la salut a l’agenda política i social. Per part seva, María Jesús Lamas, directora de l’Agència de Medicaments i Productes Sanitaris, argumenta l’important paper que va exercir la indústria farmacèutica per assegurar el subministrament de medicaments i proporcionar una vacuna eficaç en temps rècord.

També hi participen els consellers de Sanitat de la Comunitat de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, i d’Extremadura, José María Vergeles, que expliquen com van fer front a l’escassetat de material sanitari o en espera de l’arribada de les vacunes, treballant sempre amb l’objectiu de salvar vides.

El president del Consell General de Col·legis Oficials de Metges, el doctor Tomás Cobo, afirma que la generositat, la unitat i el lliurament de tots els metges va fer que el sistema resistís la crisi.

Per part seva, el president del Consell General de Col·legis Farmacèutics, Julio Aguilar, relata l’experiència d’aquests professionals de primera línia que van mantenir la xarxa de 22.000 farmàcies espanyoles sempre obertes per assegurar la salut dels ciutadans.

Mariano Pastor, president de la Federació Espanyola d’Associacions de Pacients Al·lèrgics i amb Malalties Respiratòries, reflecteix la situació dels pacients vulnerables i com, des de les associacions, van afrontar els obstacles per continuar donant suport als pacients.