El jutge analitza a Qatar Sports Investments en el procés judicial amb WPT￼￼

El Jutjat del Mercantil número 15 de Madrid analitza a Qatar Sports Investments (QSI) en el procés judicial per possible competència deslleial iniciat per World Padel Tour contra la Federació Internacional de Padel (FIP), QSI i l’Associació de jugadors professionals (PPA). El jutge investiga si Qatar Sports Investments, impulsor del circuit Premier Padel, podria tenir responsabilitat en els actes de competència deslleial que denuncia World Padel Tour. Analitza si la seva participació ha estat activa i si la creació de la societat Premier Padel Inc pogués ser un mecanisme de QSI per a controlar el circuit tractant d’eximir les seves responsabilitats.

El magistrat considera que els principals socis de Premier Padel són QSI, (Nasser Al-Khelaïfi) i la FIP (Luigi Carraro), tots dos en l’òrgan d’administració del nou circuit, i estudia el cas per a discernir si la FIP, QSI i la PPA van actuar de forma concertada amb la finalitat d’excloure a WPT per a reemplaçar-lo per Premier Padel.

El suposat aval parcial de QSI als jugadors –segons han assenyalat alguns d’ells en públic– podria ser determinant si el Jutjat del Mercantil número 15 de Madrid considera que ha empès als jugadors incomplir el seu contracte d’exclusivitat.

El magistrat ha confirmat la desestimació de les mesures cautelars propostes per World Padel Tour “sense perjudici del que pogués acreditar-se en el procediment principal” i ha dictaminat que el principal circuit de padel internacional no haurà de fer front a les costes judicials derivades del procés.

La sala indica que l’èxit que té actualment el pàdel professional “amb la seva projecció mediàtica i la seva capacitat de generar beneficis i ingressos econòmics alts” és també gràcies al “indubtable mèrit i encert” de World Padel Tour.