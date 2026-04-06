El Grup Griñó supera els 300 milions d’euros de facturació en 2025, amb un creixement rècord del 50%

El Grup Griñó, companyia especialitzada en serveis mediambientals, va tancar l’exercici 2025 amb un volum de negoci de 303 milions d’euros, la qual cosa representa un increment rècord del 50% respecte a 2024. Aquest notable creixement es deu tant a l’avanç orgànic com a la integració de nous actius estratègics en l’àmbit de l’economia circular.
Segons va informar l’empresa, l’ebitda va aconseguir els 41,3 milions d’euros, mentre que el benefici net es va elevar a 20 milions d’euros, un 40% més que l’any anterior. Aquests resultats reflecteixen un fort creixement en l’activitat i una sòlida rendibilitat, confirmant la capacitat de la companyia per a expandir-se en un sector competitiu.
El president de Grup Griñó, Joan Griñó, va destacar que “aquests resultats demostren l’evolució sostinguda del grup i la seva capacitat per a continuar creixent, mantenint una base sòlida”. A més, va subratllar que “els nostres avanços es recolzen en un model centrat en l’aposta per la innovació i l’eficiència operativa”, la qual cosa permet a l’empresa desenvolupar la seva activitat mentre preserva el planeta.
En 2024-2025, la companyia va destinar 33,2 milions d’euros a la millora d’infraestructures i al desenvolupament de capacitats en valorització de residus i producció d’energia renovable. L’estructura financera del grup es manté robusta, amb una ràtio DFN/*Ebitda d’1,48 i un increment del 14,2% en la seva solidesa patrimonial.
INVERSIONS FUTURES
De cara a 2026, Grup Griñó preveu mantenir el seu ritme inversor, comprometent més de 7 milions d’euros per a projectes vinculats al tractament de residus i l’optimització del biogàs. Entre aquests projectes figura la planta de Fuente Álamo, a Múrcia, que s’espera que contribueixi significativament a la capacitat de l’empresa en el sector.
En l’àmbit econòmic i social, la companyia ha aportat 30 milions d’euros en impostos i cotitzacions, a més de destinar més de 182.000 euros a iniciatives socials i ambientals. Aquest compromís reforça el paper de Grup Griñó en el desenvolupament dels territoris on opera, alineant-se amb les expectatives de sostenibilitat i responsabilitat social.
El creixement continu de Grup Griñó no sols beneficia a l’empresa, sinó que també impacta positivament en les comunitats locals. L’empresa continua enfocant-se en la creació de valor a llarg termini, combinant rendibilitat econòmica amb un fort compromís ambiental i social, assegurant així un futur sostenible.
