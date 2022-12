El Grup format per MasterD i Medac accelera la seva expansió internacional amb la compra de CEF Publishing a Itàlia

El Fons Global Impact de KKR, en línia amb la seva estratègia d’inversió en el mercat educatiu centrat en la formació per a l’ocupació, acaba d’anunciar la inversió en Corsicef, empresa italiana especialitzada en formació a distància i autoformació, a través de material editorial de molt alta qualitat.

Corsicef forma a més de 4.000 alumnes a l’any a Itàlia, compta amb un equip de més de 80 col·laboradors i un catàleg de 20 cursos en els àmbits de Salut, Veterinària, Bellesa i Hostaleria. El grup educatiu format per MasterD i MEDAC lidera el mercat educatiu espanyol, tant en formació reglada com no reglada en diferents branques com la Sanitària, Informàtica, Tecnologia, Educació, Energies Renovables, Veterinària, Administració & Màrqueting, Videojocs i Ciberseguretat, entre altres.

Corsicef, del grup Ebano, és un dels únics centres formatius a Itàlia que ofereix educació orientada a l’ocupació en format ‘en línia’, on els alumnes són capaços de compatibilitzar els seus estudis amb la seva vida professional i personal.

La integració de CEF Publishing en el grup al qual pertanyen MEDAC i MasterD, amb presència a Espanya i Portugal, suposa un punt d’inflexió per al creixement de la formació a distància a Itàlia. En aquest sentit, fonts del Grup han volgut posar en relleu que “després de l’adquisició de diverses empreses espanyoles en 2022, ara l’entrada a Itàlia conforma el següent pas de l’expansió internacional, però no serà l’últim”.

Per part seva, Pedro Godinho Ramos, membre de l’equip inversor de Global Impact en KKR, ha remarcat que “aquesta inversió s’alinea plenament amb els objectius estratègics de Global Impact, que busca invertir en empreses que ofereixin solucions als reptes socials i de sostenibilitat”.

L’objectiu conjunt del Grup MasterD-*MEDAC i CEF Publishing serà aprofitar el millor de tots dos projectes per a enfortir i impulsar la proximitat, a través d’una xarxa de centres educatius a Itàlia, la flexibilitat que ofereix la formació oberta i l’adaptació, gràcies a la creació dels programes formatius més complets del sector, adaptats al present i futur del mercat laboral, tenint sempre present que l’alumne ha de ser el centre de tot l’aprenentatge.

“Estem segurs que la nostra metodologia d’èxit, centrada en la personalització i flexibilitat, on l’alumne és protagonista del seu aprenentatge a través del Campus En línia més potent del mercat i la tutorització directa del seu orientador acadèmic personal serà un èxit en el mercat italià, on la formació oberta encara no té un gran recorregut i suposarà una oportunitat de creixement per a les persones”, ha assegurat Diego Gómez, responsable de MasterD–*MEDAC a Itàlia.

La formació de MasterD i MEDAC, que en paraules de Gómez “integra totes les fórmules docents (distància-en línia-presencial…), i les combina amb les nostres pròpies solucions tecnològiques per a posar en contacte persones en localitzacions disperses amb l’objectiu de complir les seves metes personals i professionals de la manera més flexible”, constitueix un èxit amb més de 75.000 alumnes a l’any a Espanya i Portugal. Amb l’adquisició de Corsicef, l’estratègia de MasterD – MEDAC s’adapta al mercat formatiu italià, on el propòsit també girarà entorn del compromís, proximitat i acompanyament dels alumnes.

A més, Carlo Robiglio, fundador i president del grup Eban,o ha volgut reforçar que “l’operació premia el nostre compromís amb la sostenibilitat, que ja va ser reconegut per B-Corp en 2018 en incloure a CEF com una de les primeres italianes a aconseguir el seu segell. Avui no sols adquirim abast europeu amb un soci de la força de KKR, que compta amb una cartera d’inversions per valor de més de 1.000 milions de dòlars en empreses compromeses amb la consecució dels 12 objectius de desenvolupament sostenible de l’agenda 2030 de l’ONU, sinó que també enfortim significativament les nostres ambicions de creixement en el mercat italià, on estem buscant noves oportunitats d’inversió”.

Per a aquesta operació tots dos grups han comptat com a assessors amb Alantra i Gianni&Origoni, per part del grup MasterD – MEDAC, i amb BonelliErede, per part de Grup Ebano.