El grup Constant reestructura les seves marques

Grup Constant, companyia especialitzada en la gestió dels recursos humans, ha iniciat la reorganització estratègica de les seves marques per a optimitzar els serveis de ‘outsourcing’, ‘facilities’ i treball temporal que ofereix en diferents sectors a través de les seves divisions.

El grup emprèn aquesta reestructuració en el marc del seu pla estratègic 2023-2025. Així, amb una trajectòria de gairebé 35 anys i més de 40 delegacions a Espanya i Portugal, la companyia va assenyalar que oferirà “solucions més eficients als seus clients”. Així mateix, mantindrà la línia d’especialització que li caracteritza i la seva habitual cartera de serveis en recursos humans.

Com a resultat d’aquesta reagrupació, Grup Constant operarà amb les seves marques Staff Hotel, Gesgrup, Prosales, Personal 7, Pimexa, Verdalis i Weldon.

La consellera delegada del grup, Mercedes de Pablo, ha destacat el projecte de reestructuració de marques, que considera “un pas més en la consolidació de la nostra companyia com a referent en la gestió especialitzada dels recursos humans”.

En aquest sentit, ha assenyalat que les divisions de la companyia “compten amb un profund coneixement del treball temporal, facilities i outsourcing de serveis per a cadascun dels sectors en els quals operem, i en la línia d’aquesta especialització, continuem adoptant fórmules i models d’organització que fomenten la nostra eficiència”, ha subratllat de Pablo.

Marques

Entre les seves marques, el grup compta amb Staff Hotel, especialitzada en gestió hotelera i servei de housekeeping, que opera en prop de 200 establiments de partners nacionals i internacionals a Espanya. Amb 27 anys d’experiència en treball temporal, Personal 7 és una altra de les divisions de la companyia. Va ser una de les primeres ETT del país i presta serveis en l’àmbit de l’hostaleria, restauració, activitats administratives, logística, transport i indústria manufacturera.

Gesgrup destaca per la seva especialització en l’externalització de serveis auxiliars logístics i industrials per a empreses, aportant de manera in house capital humà i tècnic; i Prosales, especialista en outsourcing comercial i promoció de productes en punt de venda, actua en diferents canals de distribució (gran consum, pharma, especialista, proximity, horeca i estancs).

Weldon (facility services i gestió de flotes de vehicles), Pimexa (protecció contra incendis) i Verdalis (disseny, obra i manteniment de zones enjardinades) completen la resta de les divisions. Aquesta estructura de marques permet al grup oferir una àmplia cartera de serveis integrals i especialitzats, adaptats a cada sector i client.

Trajectòria

Grup Constant sorgeix en 1987, a Canàries. El seu fundador, Xavier Aguilar Pedrerol, posa en marxa aquest grup empresarial expert en l’àrea dels recursos humans i, en pocs anys, comença la seva expansió per tota la península i les Illes Balears. En els seus gairebé 35 anys de trajectòria, la companyia ha experimentat un creixement continu, basat en l’especialització i la diversificació de serveis.

Amb seu a Barcelona, el grup compta actualment amb més de 40 delegacions repartides entre Espanya i Portugal, i dona servei a prop de 3.000 clients de diversos sectors.