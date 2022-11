El Grup Baskonia-Alabès presenta The Faktory

El Grup Baskonia-Alabès ha presentat aquest matí el seu nou centre d’innovació i creació de nous negocis, The Faktory, un projecte que girarà entorn de la indústria de l’esport i l’entreteniment i que, segons resa el comunicat del grup, tindrà vocació internacional i amb poder transformador dins de l’àmbit esportiu.

L’objectiu de The Faktory serà el de promoure i liderar projectes innovadors que col·loquin a Vitòria-Gasteiz com a exemple en la generació de coneixement, nous models de negoci, ocupació, sostenibilitat, inclusió i noves tecnologies. Així mateix, el grup buscarà amb aquesta iniciativa generar noves fonts d’ingressos a través del desenvolupament i comercialització de productes i serveis amb els quals fer créixer tant a l’Esportiu Alabès com al Saski Baskonia.

Haritz Kerejeta, CEO de Grup Baskonia Alabès, va assenyalar que “amb The Faktory volem ser promotors del canvi en la indústria esportiva i acostar-nos al futur des de l’excel·lència empresarial i la gestió en el nostre sector, i ens permetrà generar recursos addicionals per a fer créixer als equips, clau per a recuperar i consolidar la nostra presència en primera divisió en el cas de l’Esportiu Alabès”.

En aquest sentit, The Faktory se centrarà en cinc verticals dins del terreny de la salut i benestar, de les solucions Sportech, de l’entreteniment, de les instal·lacions intel·ligents i de l’educació del futur. Aquest nou centre serà un catalitzador d’oportunitats, tendències, i inversió per a desenvolupar un ecosistema d’innovació amb seu a Vitòria-Gasteiz.

The Faktory desenvoluparà tres models col·laboratius diferenciats que estaran enfocats en la generació d’ingressos amb nous productes i solucions. Entre ells, un showroom que servirà com a aparador tecnològic i lloc de testatge d’aquestes noves tecnologies, un laboratori per al co-desenvolupament de nous productes i serveis monetizables i una acceleradora de projectes empresarials i startups de la indústria esportiva.

Un centre que estarà liderat pel director d’Innovació i Nous Negocis del Grup Baskonia-Alabès, Aitor Jiménez, i que d’acord amb el grup, ja compta amb diferents “aliances estratègiques i projectes en marxa amb companyies nacionals i internacionals per al desenvolupament de productes i serveis monetizables basats en tecnologies com la Intel·ligència Artificial, la Web3 i el metaverso”. A més, The Faktory ja treballa amb companyies tecnològiques que desenvolupen experiències úniques com Outer Ring, Metacampus, Saturn Labs, Winarize, Closca, Olocip o Scoreplay. D’elles es podran beneficiar esportistes i clubs del grup i podran ser exportables i comercialitzables a altres clubs o entitats de tot el món generant nous negocis relacionats.