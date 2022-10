El govern destaca que s’estalvia un 15% de gas amb energia fotovoltaica

La secretària d’Estat d’Energia, Sara Aagesen, va destacar aquest dimecres que gràcies a la producció de les plantes fotovoltaiques Espanya va estalviar un 15% del seu consum de gas entre gener i agost de 2022, equivalent a 37 vaixells metaners. Així es va expressar Aagesen durant la inauguració de l’IX Fòrum Solar de la Unió Espanyola Fotovoltaica (UNEF) un esdeveniment que va tenir lloc avui a Madrid amb més de 1.000 assistents.

Referent a això, la secretària d’Estat va valorar que la producció fotovoltaica a Espanya s’ha multiplicat per quatre en l’última dècada i que en 2021 es va instal·lar el 25% de la potència actual.

De fet, gràcies a aquest fort increment de la potència instal·lada l’any passat, la producció entre gener i agost ha aconseguit ja el nivell registrat en el conjunt de 2021.

En aquest context, Aagesen es va referir també a l’evolució de l’autoconsum a Espanya, que segons va indicar s’ha multiplicat per deu des de l’eliminació del conegut com a Impost al Sol, que va ser una de les primeres mesures aplicades pel Govern socialista després de la moció de censura que va acabar amb l’Executiu de Rajoy al juny de 2018.

“L’autoconsum s’accelera i es continuarà accelerant”, va afirmar la secretària d’Estat, qui va assenyalar que en 2021 es va instal·lar el 40% de la potència total dels autoconsumidors solars.

Per tot això, va concloure que “L’aposta per la transició energètica és segura i ferma, ha vingut per a quedar-se” i va afegir que “és important posar en valor que cal accelerar-la com a Resposta clara al desafiament del canvi climàtic i la crisi de preus de l’energia que ataca a Europa”.