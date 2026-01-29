El Govern d’Aragó declara d’interès autonòmic tres projectes de RIC Energy

El Consell de Govern d’Aragó ha aprovat com a inversions d’interès autonòmic sis projectes de plantes de biogàs i biometà a la regió, que sumen una inversió total de més de 130 milions d’euros. Entre ells es troben tres projectes promoguts per RIC Energy, situats en els municipis de San Esteban de Litera, Calanda i Caspe, l’objectiu de la qual és la gestió de residus no perillosos i la producció de biometà a partir del tractament de residus orgànics.
Amb una inversió conjunta de 61,6 milions d’euros, aquests projectes se centren en l’economia circular i la producció d’energies renovables, generant un impacte positiu tant en la sostenibilitat com en l’ocupació local. La previsió és que els tres projectes generin entre 95 i 125 llocs de treball durant la fase de construcció, amb 47 ocupacions addicionals en la fase d’operació i entre 47 i 60 llocs relacionats amb la logística, aconseguint un total estimat de fins a 232 ocupacions.
Cadascun dels projectes inclourà una nau de recepció i tractament de residus orgànics biodegradables i una planta de producció de gas renovable. El biometà produït en aquestes instal·lacions podrà ser injectat en la xarxa general de gas, la qual cosa contribuirà a la descarbonització i a la millora de l’eficiència energètica a la regió. S’estima que la producció conjunta d’aquests projectes aconseguirà els 153.000 megavats hora anuals, la qual cosa permetrà reduir més de 90.000 tones de CO₂ a l’any.
Els tres ajuntaments implicats en aquests projectes, San Esteban de Litera, Calanda i Caspe, han informat favorablement sobre els mateixos en els seus respectius termes municipals, la qual cosa posa de manifest el suport institucional i local a les iniciatives que promouen una transició cap a un model energètic més sostenible i respectuós amb el medi ambient.
RIC Energy calcula que el desenvolupament i la construcció de les plantes es duran a terme en un període de fins a 44 mesos, la qual cosa permetrà transformar els residus orgànics en una font d’energia renovable que beneficiarà tant a la comunitat com a l’entorn global.