El Getafe denuncia els càntics i insults a LALIGA EA SPORTS

En el partit del passat dimecres entre l’Athletic Club i el Getafe CF es va produir en els minuts finals una tangana entre tots dos equips en la qual va acabar sent expulsat el tècnic del Getafe CF, José Bordalás, després d’una topada amb el jugador bilbaí Iñaki Williams, qui al final de la trobada va reconèixer haver anat a “recriminar-li” el temps que, a parer del davanter de l’Athletic, estava perdent l’equip blau després del gol de l’empat aconseguit per Latasa en el minut 82. En aquestes mateixes declaracions, el jugador admetia que no estava “orgullós d’això”.

En l’habitual roda de premsa posterior a la trobada, el tècnic del Getafe assenyalava que les paraules de Williams eren “oportunistes i desproporcionades” i estaven “fora de lloc”. A més, va qualificar el que li va dir el jugador bilbaí com a “greu” i va recalcar que “cal ser respectuós amb els professionals, com jo ho soc amb tots”.

En aquest sentit, el Getafe CF va emetre un comunicat en el qual posa de manifest “la seva total desaprovació davant els càntics despectius i intolerants, insults d’especial gravetat, que es van produint amb reincidència, durant les jornades disputades del Campionat Nacional de LALIGA EA SPORTS”, danyant així “la imatge i també la moral dels nostres jugadors i tècnics” amb uns “càntics injuriosos, fora de tot context cívic, agreujats amb crítiques”, encara que indiquen que respecten “com a llibertat d’expressió, des d’un punt de vista esportiu”.

No obstant això, el club madrileny deixa clar que no comparteix “aquest corrent crític” en la qual “se li atribueixen qualificatius despectius, insults i faltes de respecte als integrants de la plantilla i cos tècnic del Getafe CF”.

El comunicat també apel·la a la “companyonia” en el futbol, i assenyala que “els jugadors i tècnics del Getafe CF, com a professionals de màxim nivell, participen d’aquest espectacle i són conscients de l’altaveu mediàtic que suposa jugar en la millor Lliga del món”, però que “són persones amb sentiments, que tenen família i amics que sofreixen amb ells i mereixen un respecte” que reclamen “sense fissures”.

Així mateix, el Getafe CF assenyala que “sempre s’ha significat per ser un equip respectuós amb els organismes, els rivals i altres integrants del món del futbol. Però, veient la gravetat dels fets, ha arribat el moment d’alçar la veu i defensar l’honorabilitat dels nostres jugadors i tècnics”. El comunicat acaba fent una crida del club “contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport”.

LALIGA contra el racisme

Aquesta temporada LALIGA ha impulsat la creació de la iniciativa LALIGA VS Racisme, una plataforma destinada a treballar per l’erradicació del racisme en l’àmbit del futbol. La mateixa aglutinarà totes les accions impulsades per LALIGA contra la violència i la intolerància, i en ella podran participar tant clubs, aficionats com a institucions que comparteixin aquest propòsit de tolerància zero davant el racisme.

D’altra banda, LALIGA també ha posat en marxa la plataforma MOOD (Monitor per a l’Observació de l’Odi en l’Esport), una eina independent de monitoratge que registrarà i mesurarà el nivell d’odi i racisme de les converses que es produeixen en les xarxes sobre LALIGA.

A través d’un exhaustiu rastreig, aquesta eina externa atorgarà una puntuació de 0 a 10 a les converses que continguin odi, així com el nombre de persones que han participat en elles i quan missatges o respostes s’han generat arran de les primeres.

A més, proactivament LALIGA i els seus clubs continuaran recorrent a la justícia per a erradicar el racisme i la xenofòbia en els camps, interposant denúncies davant la Fiscalia de delictes d’odi i la justícia ordinària dels Jutjats d’Instrucció locals on es produeixen els incidents.