El gelat de iogurt amb mango de La Fageda rep dues estrelles als Superior Taste Awards 2026

La Fageda, projecte de l’economia social sense ànim de lucre amb més de quaranta anys d’història, ha estat reconeguda amb dues estrelles als Superior Taste Awards 2026 pel seu gelat de iogurt amb mango. El jurat, format per alguns dels xefs i sommeliers més condecorats del món, ha valorat amb dues estrelles el gelat de La Fageda, destacant la cremositat i el seu gust tropical. El producte és el resultat d’una recepta feta juntament amb el mestre gelat Valter Rosso, de Gelati Dino.
El jurat, format per més de 200 xefs i sommeliers de reconegut prestigi mundial, ha atorgat una puntuació total del 86,4% al gelat de La Fageda, que ha destacat especialment a les categories de textura (88,2%) i primera impressió (86,4%), valorant l’aspecte i el gust de iogurt natural amb.
L’avaluació s’ha dut a terme sota estàndards internacionals estrictes (AFNOR XP V096A), mitjançant tasts a cegues que garanteixen l’objectivitat de l’anàlisi. Durant aquest procés, els experts han avaluat el gelat de iogurt amb mango en cinc criteris sensorials: primera impressió, aspecte, olfacte, sabor i textura, oferint una descripció detallada de cada atribut.
L’International Taste Institute de Brussel·les compta amb un jurat internacional format per experts seleccionats per la seva experiència en l’anàlisi sensorial i la seva trajectòria en institucions com ara la Guia Michelin i Gault &Millau. Aquests professionals avaluen els productes de manera individual, seguint un rigorós protocol que inclou la preparació i la presentació estàndard de les mostres en condicions controlades, assegurant la màxima consistència i qualitat en l’avaluació.
Es tracta del tercer reconeixement dels Superior Taste Awards als productes de La Fageda. A l’edició de 2025, la Crema Catalana Orígens va rebre una estrella, mentre que a l’edició de 2024 el iogurt Orígens va ser guardonat amb dues estrelles i el Grec Natural també va ser reconegut amb una estrella.
El gelat de iogurt amb mango va sortir al mercat el març del 2025, en el context del pla de transformació integral de la gamma de gelats de La Fageda, amb l’objectiu de recuperar i créixer la presència de la marca al lineal de congelat.
La transformació dels gelats de La Fageda es va caracteritzar pel llançament de diverses novetats amb receptes molt plaents a més de reposicionar-los sota el paraigua d’Extraordinària Diferència. Amb aquestes novetats, La Fageda va tancar el 2025 amb un creixement d’un 27,1% a kg i un 29,4% en valor respecte de l’any anterior, i ha aconseguit créixer un 37,7% a KG al subsegment de terrines de 500 ml aconseguint col·locar-se com a tercera marca més rellevant a Catalunya en aquest subsegment.