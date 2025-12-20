El futbol: un dels reclams més importants del turisme a Madrid al desembre

Madrid reforça la seva proposta de lleure amb experiències que converteixen el futbol en un atractiu turístic en si mateix, més enllà dels partits, davant de l’augment de visitants que registra la capital d’Espanya al desembre.
En aquest context, tres plans destaquen per la seva capacitat de reunir història, cultura i entreteniment per a tots els públics: LEGENDS, The Home of Football by LALIGA, Tour Bernabéu i Madrid On Ice, tres parades clau per tancar l’any vivint la ciutat en clau futbolera.
Al bell mig de Madrid, a la Carrera de los Jerónimos, 2, LLEGENDS, The Home of Football by LALIGA proposa un recorregut pensat per reviure grans moments del futbol mundial amb més de 600 peces històriques, recursos interactius i tecnologia immersiva. Samarretes mítiques, objectes de col·lecció i continguts audiovisuals es combinen per convertir la visita en una experiència dinàmica.
A més, l’espai suma exposicions recents que amplien l’enfocament: una amb 30 peces icòniques de PUMA que formen part de la història de l’esport i que compta amb articles utilitzats per Pelé, Maradona, Alba Redondo, Rihanna, Boris Becker o Carlos Sainz, que estarà disponible fins al 15 de gener. I una altra de vinculada a LALIGA VS RACISM, amb l’objectiu de conscienciar la societat, i sobretot els petits, de la importància de construir un futbol lliure d’odi tant fora com dins del camp.
El Tour Bernabéu convida a endinsar-se a l’univers del Reial Madrid a través del seu museu i un recorregut que repassa les grans fites del club, el seu palmarès i la seva projecció internacional, en una experiència cada cop més immersiva, audiovisual i interactiva. A més, en funció del calendari d’esdeveniments i dels dies de partit, l’itinerari i els horaris poden patir ajustaments, per la qual cosa es recomana consultar la disponibilitat actualitzada abans de la visita.
Per als que busquen un pla de Nadal més experiencial, Madrid On Ice es consolida com una de les propostes més emblemàtiques de l’hivern a la capital: una gran pista de gel amb atmosfera festiva ideal tant per a plans de vespreig com per gaudir en família. Aquesta edició tindrà lloc del 22 de desembre a l’11 de gener a l’Estadi Riyadh Air Metropolitano.