El futbol professional genera a Espanya més de 194.000 ocupacions

L’informe elaborat per la signatura professional de serveis KPMG ‘Impacte socioeconòmic del futbol professional a Espanya’ presentat per LALIGA quantifica l’impacte socioeconòmic de la indústria del futbol professional a Espanya en 194.381 ocupacions, 8.390 milions d’euros en impostos a les arques públiques i una facturació equivalent al 1,44% del PIB espanyol. En termes econòmics, el futbol professional va generar durant la temporada 2021- 2022 18.350 milions d’euros comptabilitzant els efectes directes, indirectes i induïts, la qual cosa equival a un 1,44% del PIB espanyol.

L’informe, que ha estat realitzat comptabilitzant els efectes directes, indirectes i induïts en la temporada 2021-2022, calcula que l’impacte directe del futbol professional va aconseguir més de 8.316 M€, dels quals, més del 78% (6.522 M€) va ser resultat de la despesa dels aficionats en productes i serveis associats al futbol professional, dels quals al seu torn 2.954 M€ es van dedicar a travesses i apostes en línia, 1.129 M€ a internet, i 827 M€ en televisió de pagament, i els 1.613 M€ restants es van dedicar a altres categories (premsa esportiva, hostaleria, taquilles, etc.).

La resta de la despesa directa (1.794 M€) va ser realitzat per les empreses per a potenciar les seves estratègies de màrqueting i publicitat, aprofitant la gran penetració del futbol professional en la societat espanyola. D’aquests, les empreses, sense intervenció dels clubs, van realitzar una despesa total en publicitat de 717 M€ en els mitjans de comunicació associat als continguts relacionats amb el futbol professional. Els restants 1.077 M€ van correspondre a una despesa total de les empreses en els clubs.

La contribució indirecta del futbol professional va aconseguir els 7.057 M€ sent els sectors més beneficiats els d’activitats culturals, recreatives i esportives, telecomunicacions, construcció i immobiliàries i restauració entre altres.

Finalment, el 16% de la contribució (2.977 M€) van ser generats a conseqüència dels efectes induïts associats a la despesa privada de les persones ocupades directament i indirectament pel futbol professional a Espanya.

Futbol professional

En termes recaptatoris, el futbol professional va permetre a les arques públiques ingressar un total de 8.390 M€.

El 37% d’aquesta recaptació va ser realitzada per l’Impost sobre el Valor Afegit – IVA (3.082 M€), en segon lloc, el 21% per l’Impost de Societats – ISS (1.790 M€), el 18% de la recaptació (1.520 M€) per la Seguretat Social – SS, el 21% per l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques – IRPF (1.747 M€) i, finalment, un 3% de la recaptació equivalent a 251 M€ a conseqüència dels Impostos Especials – IIEE.

Ocupació

En termes d’ocupació, l’activitat del futbol va generar més de 194.381 ocupacions a jornada completa, dels quals 66.541 (un 34%) van ser de manera directa.

A més, el futbol professional impulsa la creació d’ocupacions en sectors relacionats: més de 65.400 llocs de treball es deuen als efectes indirectes i més de 62.350 als induïts, la qual cosa suposa un 34% i 32% sobre el total d’ocupacions generades respectivament.

Inversió

LALIGA va indicar que materialitza el seu compromís actiu en matèria de sostenibilitat destinant inversions anuals a línies estratègiques claus.

En els últims anys s’ha anat incrementant aquesta inversió, així, en la temporada 2021/2022, s’ha aconseguit la xifra de 109 M€ invertits en sostenibilitat, equivalent a un 5,6% sobre la xifra de negocis de LALIGA. En total, en les últimes 6 temporades, la inversió total acumulada en sostenibilitat realitzada per LALIGA ascendeix a 485 M€

LALIGA Impuls

A més, KPMG, aplicant la mateixa metodologia, ha calculat una estimació de l’impacte que tindrà el projecte estratègic de la LALIGA Impuls pel qual el fons d’inversió CVC dotarà als clubs de LALIGA EA SPORTS i LALIGA HYPERMOTION de 1.929 milions d’euros per a impulsar el desenvolupament i enfortiment dels 44 clubs adherits que accedeixin a aquestes inversions a nivell individual, i a la competició en el seu conjunt mitjançant la globalització i digitalització dels clubs.

Així, segons aquestes estimacions la inversió de LALIGA Impuls suposarà un impacte econòmic de 6.291 M€, dels quals 4.149 M€ correspondrien a l’impacte directe, indirecte i induït de la inversió primària sobre la producció nacional, i 2.142M€ a l’impacte de l’activació d’inversions addicionals realitzades pels clubs per l’efecte arrossegui de la inversió primària. En total, equivaldrien a un 0,48% del PIB.

D’altra banda, aquestes inversions produiran uns rendiments anuals que es plasmaran en majors ingressos per als clubs i despesa dels aficionats i empreses. En total, fins a 377,8 M€ d’ingressos potencials a l’any fruit del rendiment de les inversions.

A més, aquest projecte estratègic de LALIGA aportaria a les arques de l’estat 1.274 milions d’euros, dels quals 798 M€ procedirien de la inversió primària, i 475 M€ de les inversions addicionals per l’efecte arrossegui.

Quant a generació d’ocupació, LALIGA Impuls crearia 49.714 llocs de treball, dels quals 31.185 provindrien de l’impacte primari i 18.529 de les inversions de l’efecte arrossegui.