El futbol europeu dona un altre cop de porta a la Superlliga

Fa unes setmanes, A22, la societat propietària de la Superlliga creada per Florentino Pérez, nomenava CEO Bernd Reichart, amb l’objectiu de rellançar una competició ferida de mort, que les últimes setmanes ha declarat la seva intenció d’asseure’s amb la UEFA per traslladar-li el seu nou model de competició. Després de la trobada celebrada a Nyon entre tots els actors del futbol europeu i Reichart, la UEFA ha emès un comunicat en què assenyala que “d’acord amb la unitat del futbol europeu, la UEFA i les parts interessades del futbol participants en la trobada s’ha tornat a rebutjar unànimement la lògica que sustenta projectes com la Superlliga”.

En el comunicat, tant la UEFA com directius de lligues i clubs, entre ells, Javier Tebas, president de LaLiga, i Miguel Ángel Gil Marín, CEO de l’Atlètic de Madrid, i representants de jugadors i aficionats de tot el continent, també han mostrat la seva sorpresa davant del comentari de Reichart en aquesta reunió que “A22 Sports no hi és en qualitat de representació de cap club, inclosos els tres clubs que segueixen donant suport obertament al projecte”.

A més, totes aquestes parts han aprofitat per realçar el seu compromís amb els fonaments del futbol europeu, que es basen en l’obertura, la solidaritat i la meritocràcia, i serveixen a uns objectius més amplis, que van des dels principis esportius fins a l’interès social , en lloc de privilegis”. Un enfocament que, com ha remarcat aquest comunicat, ha rebut, entre d’altres, el suport unànime de la Comissió Europea, el Parlament Europeu, l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa i un ampli suport entre els governs nacionals.

I és que, a Espanya, ja des de fa unes setmanes, la resta dels clubs, excloent-ne el Reial Madrid i el Barça, s’han anat posicionant en contra d’aquesta nova reinvenció de la Superlliga, tal com recull el diari ‘As’. Entre ells, Mao Ye Wu, conseller de l’Espanyol, que ha assenyalat que la Superlliga “perjudicaria greument els interessos generals del futbol i de la gran majoria de clubs. Per exemple, en el nostre cas, l’Espanyol és un dels clubs fundadors de LaLiga però això no ens atorga, ni ho ha de fer, cap blindatge a la competició. Davant el descens que vam patir fa tres temporades, només valia guanyar-nos al camp el retornar a la màxima categoria. És l’essència del futbol i la competició. La Superlliga ja va fracassar una vegada i acabarà novament en fracàs. És un projecte elitista i egoista”.

En la mateixa línia que el directiu de l’equip català s’ha pronunciat els darrers dies David Espinar, conseller i director de presidència del Valladolid, que ha dit que ni amb totes les novetats en el disseny de la Superlliga “no justifiquen gens la necessitat crear una nova competició elitista i separada de la resta de l’ordenament competitiu actual”.

Per part seva, Ángel Haro, president del Betis, ha recalcat que “totes les competicions són millorables, però aquesta millora no s’aconsegueix tancant-les a la meritocràcia. Amb aquest model passaríem d’un futbol dels aficionats a un futbol dels despatxos”. Una cosa amb què ha coincidit Fernando Roig, president del Vila-real CF, que ha remarcat que “com el president més antic de LaLiga, sempre he pensat que el més bonic que té el futbol era poder somiar aconseguir objectius importants. Que hi hagi una imposició determinada i que no es tinguin en compte els mèrits esportius és anar contra la pròpia essència de l’esport i, en definitiva, al fracàs absolut. Estem absolutament en contra de la creació de la Superlliga”.

Javier Solís, director corporatiu del València, també s’ha mostrat contundent davant els mitjans parlant sobre la Superlliga. La posició del club ché és que el futbol “ha de continuar evolucionant, cercar noves vies d’ingressos i adaptar-se a noves formes de consum, però la Superlliga no és la solució per al futbol. Els clubs darrere d’aquest format han contribuït més a generar una situació d’inflació a la indústria i ho plantegen com una solució econòmica per a ells mateixos, però a costa de l’empobriment dels altres”.

L’article d”As’ també s’ha fet ressò de l’intent de la Superlliga d’establir una via de diàleg amb la competició espanyola per apropar postures. Una cosa a la qual LaLiga no està gaire disposada, ja que aquest cap de setmana ha llançat la campanya ‘Guanya-t’ho al camp’, amb la qual intenten desmuntar arguments que utilitza la Superlliga en contra del campionat domèstic. Entre ells, la idea que els joves cada cop tenen menys interès per l’esport rei a Espanya, cosa que, segons dades de LaLiga, és mentida: l’audiència de LaLiga a Espanya entre menors de 24 anys s’ha incrementat més d’un 22 % en les darreres 4 temporades.