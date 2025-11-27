El futbol espanyol es prepara per a un ‘tender’ audiovisual clau

Aquest divendres s’obriran els sobres del ‘tender’ audiovisual que definirà qui emetrà el futbol professional espanyol entre 2027 i 2031. La cita arriba en un moment significatiu per a la indústria, marcat pel nou format de competicions impulsat per la UEFA, que incorpora més partits i eleva els costos audiovisuals per a les operadores, modificant l’equilibri que havia caracteritzat al mercat en els últims anys.
Un context que està provocant una contracció en el valor dels drets audiovisuals de les lligues domèstiques a Europa. A França, la Lligui 1 ha tancat un acord preliminar per al cicle 2024-29 que reflecteix una caiguda respecte a l’últim tender, segons mitjans com a L’Équipe o Le Monde. A Itàlia, la Sèrie A ha reduït els seus ingressos per drets televisius per a la temporada 2024-25, passant de 1.072 milions d’euros a 898 milions, segons la premsa italiana.
Aquestes xifres confirmen una tendència que afecta les lligues nacionals, ja que quantes més competicions entren en joc, menys marge tenen les plataformes per a invertir en altres campionats. El resultat és una concentració de recursos en tornejos internacionals com la Champions League o el nou Mundial de Clubs de la FIFA.
Aquest canvi podria alterar l’ecosistema audiovisual europeu, que a Espanya té un pes rellevant, ja que el futbol representa el 1,44% del PIB i genera prop de 200.000 ocupacions directes i indirectes, d’acord amb un informe de KPMG. La pressió financera sobre les operadores s’ha intensificat després d’operacions com l’adjudicació de la Champions fins a 2031 per 1.464 milions, un 14% més que el contracte anterior. En aquest escenari, el ‘tender’ espanyol serà clau per a mesurar l’atractiu de la competició i assegurar la sostenibilitat del model.
Com a referència, el valor dels drets per a residencial/llar en el cicle actual de 5 temporades és de 4.950 milions, amb Movistar i DAZN com a operadors principals en el segment Residencial, i el repartiment va suposar un increment en LaLiga EA Sports de l’1%, passant de 980 milions per temporada a 990 milions. El disseny del nou tender incorpora millores en l’experiència audiovisual i una paquetización orientada a oferir un producte capaç d’agregar audiències i mantenir la seva rellevància en el portfolio de les companyies audiovisuals.
L’obertura del pròxim divendres marcarà el pols del sector i servirà per a avaluar si les mesures contra el frau audiovisual i la innovació en continguts han reforçat la confiança en la competició espanyola. LaLiga ha aconseguit reduir en un 60% l’índex de consum de pirateria a Espanya durant la temporada 2024/25, segons un comunicat recent, gràcies a diverses resolucions judicials obtingudes en els Jutjats del país. Aquesta estratègia es manté activa mentre s’espera un canvi en el marc regulador europeu que permeti consolidar els avanços. Així, el resultat del tender no sols definirà el valor econòmic del contracte, sinó també la posició del futbol nacional en un escenari cada vegada més fragmentat i exigent.
