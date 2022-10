El futbol alemany revifa el seu interès pels fons de capital de risc

La Bundesliga, segons va publicar ‘Financial Times’ (FT), ha intensificat els conversis amb diferents fons d’inversió davant la necessitat d’una inversió multimilionària que li permeti escurçar distàncies amb les lligues amb més recursos econòmics. El futbol alemany seguiria així l’exemple de LaLiga, que va signar fa un any un acord pioner amb CVC, i el camí que també va emprendre la Lligui 1 francesa. Segons fonts pròximes a l’operació, els executius de la Deutsche Fussball Lliga (DFL), que dirigeix la Bundesliga, han mantingut durant els últimes setmanes conversis preliminars amb companyies inversors entre els quals és troben Advent, Blackstone, Bridgepoint, CVC i KKR.

Tal com recull FT, les mateixes fonts indiquin que la Bundesliga estaria plantejant com una dels opcions crear una entitat que controlés els seus drets audiovisuals i comercials, valorant-els en fins a 18.000 milions d’euros, i després recaptar fins a 4.500 milions d’euros venent una participació del 25% a inversors externs.

Aquest o qualsevol altre model d’acord hauria de sotmetre’s a votació i aprovació de clubs, entre els quals és troben el Bayern de Munic, el Borussia Dortmund i el Bayer Leverkusen, probablement a principis del pròxim any.

La Bundesliga replicaria així el procediment dut a terme per la Lliga espanyola i la Lligui 1 francesa, els qui van tancar fa ja un any acords de drets audiovisuals amb el grup de capital privat CVC. Amb aquesta operació podria retallar distàncies amb altres competicions líders com la Premier League, LaLiga i la Lliga de Campions.

La lliga alemanya porta explorant donis de llavors la possibilitat de vendre part dels seus drets audiovisuals, una operació que fins ara no ha estat secundada pels seus clubs, però aquesta visió podria canviar pròximament davant la necessitat de la Bundesliga d’escurçar distàncies amb els lligues de futbol més riques.

El futbol alemany sembla disposat a revisar la seva tradicional resistència a l’entrada de capital privat, ja que cada vegada són més els veus que veuen en els noves inversions la clau per al creixement de la competició a llarg termini.

En un comunicat, la DFL va assenyalar que “hi ha diverses consideracions sobre el futur del futbol professional alemany. Entre altres, s’inclou l’opció d’una associació que proporcioni capital de creixement i experiència per al desenvolupament estratègic a llarg termini”.

L’expansió internacional seriosa una dels prioritats a la qual és destinarien els nous fons, davant la necessitat del futbol alemany d’ampliar el seu negoci fora d’Alemanya.

Mentre la Premier League, LaLiga i la Lliga de Campions han augmentat el seu atractiu internacional, el futbol alemany te dificultats per a guanyar tracció. La Bundesliga només genera 270 milions d’euros a l’any en concepte de drets de televisió internacionals, segons Enders Analysis, una xifra que queda empetitida pels 2.000 milions d’euros de la Premier League i els 900 milions d’euros de la Lliga.

Els nous fons procedents del capital de risc podrien utilitzar-es, per exemple, per a pagar les gires de pretemporada dels clubs a l’estranger, així com els oficines en els nous mercats als quals és dirigeix la Bundesliga.

Els fons a captar també podrien invertir-s’en el desenvolupament tecnològic. Una opció que s’estaria plantejant és la creació d’una plataforma d”streaming’ directa al consumidor, com ja va fer LaLiga, que recentment va llançar el seu propi servei a la Xina, Tailàndia i Indonèsia, i que compta també amb LaLiga SportsTV, la seva pròpia OTT, en una clara a posta per tenir la tecnologia més capdavantera al servei del futbol i l’entreteniment.

Els aficionats del Regne Unit també podran pagar per a veure els partits espanyols en directe en Amazon Prime Vídeo.

L’interès renovat per fons externs ha reobert el debat i alguns clubs i inversors que participen en els conversis creuen que els diners hauria d’utilitzar-es per a reduir la bretxa entre els equips més importants i la resta, per a ajudar al fet que la lliga sigui més competitiva.

Segons fonts pròximes als negociacions, les converses continuen sent d’ampli abast, la qual cosa deixa espai per a diverses inversions potencials, i és confia que s’arribi a un acord.