Merco, un dels monitors corporatius de referència, ha presentat un informe de Reputació Empresarial que recull els 100 líders d’àmbit empresarial amb major reputació i les 100 empreses millor valorades del país. El fundador i president de La Fageda, Cristòfor Colom, ha estat reconegut com un d’ells en el lloc 48è. Cristòfor Colom, psicòleg visionari i creador de La Fageda, ha obtingut un total de 4.348 punts amb un projecte singular sense ànim de lucre i situat braç a braç en el rànquing amb directius de multinacionals, grans corporacions i bancs.

Després de crear aquest projecte social en 1982, ha estat seleccionat entre els 100 líders empresarials més ben valorats de l’estat per tretzena ocasió consecutiva, en un rànquing que lideren figures de gran calibre, com Juan Roig, Ana Botín o Amancio Ortega.

El baròmetre de reputació empresarial de Merco també ha reconegut a la Fageda, que per catorzè any consecutiu ha estat seleccionada entre les 10 empreses d’alimentació millor prestigioses de l’estat, superant a gegants del sector alimentari com Pepsico, Bimbo o Lactalis. En el rànquing desglossat per sectors empresarials, La Fageda ha estat reconeguda com la setena empresa d’alimentació més prestigiosa, mentre que en el rànquing global de reputació empresarial de Merco ocupa la 78a posició amb un total de 4905 punts.

La Fageda ja va aconseguir a l’abril un meritori 34è lloc en el ‘top’ 100 de les empreses més responsables de l’estat, segons el rànquing Merco Responsabilitat ESG. En el rànquing desglossat per sectors, La Fageda va aconseguir la històrica fita de situar-se entre les cinc empreses d’alimentació amb millor valoració en matèria de responsabilitat social empresarial en l’estat.

Els resultats del baròmetre Merco són fruit de l’anàlisi de més de 53.781 enquestes realitzades a diferents col·lectius, que fan un seguiment holístic de la reputació empresarial, amb dades de més de 813 experts i entitats col·laboradores. Merco avalua la reputació de les empreses des de 1999, basant-se en el criteri de periodistes, sindicats, ONGs i analistes financers. En aquesta edició, també s’han presentat rànquings de reputació dividits per sectors empresarials, com a turisme, energia o alimentació, en el qual La Fageda destaca amb una setena plaça en el rànquing alimentari.

La Fageda és un projecte social amb estructura empresarial, situat en el cor del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (Girona). Ofereix un treball real i digne a persones en situació de vulnerabilitat, a través de diverses activitats productives (lactis, gelats i melmelades), i prestació de serveis com a jardineria. La fundació, sense ànim de lucre, creada pel psicòleg Cristòfor Colom, va celebrar 40 anys aquest passat 2022.