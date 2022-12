El Front Marítim, referent mundial pel seu oci nocturn segur i de qualitat

Les sales del Front Marítim de Barcelona han estat reconegudes a nivell mundial pels ‘Golden Moon Awards’ per la seva oferta d’oci nocturn d’alta qualitat als premis que atorga la International Night Life Association (INLA).

En conjunt, s’han premiat sis discoteques de la capital catalana, tres de les quals es troben en aquest enclavament del litoral barceloní. ‘The World’s Best Clubs’ situa Opium Barcelona al dotzè lloc del rànquing mundial, precedida en la desena posició per Shôko Barcelona. També apareix al lloc 53 del llistat la discoteca Pacha Barcelona.

Això consolida el Front Marítim com una de les zones que congrega una quantitat més gran de locals de prestigi a tot el món, posant de manifest la seva oferta variada i segura en una de les zones més exclusives de la Ciutat Comtal.

Recentment, tant Opium com Pacha han estat l’epicentre del turisme de negocis, acollint les festes celebrades en el marc del congrés organitzat per la multinacional tecnològica VMware durant la setmana del 7 al 10 de novembre. Cada dia van passar més de 2.500 congressistes d’empreses com Veeam, Tanzu, Lenovo, Prodata o Uki que van poder gaudir d’una àmplia oferta gastronòmica i lúdica a les sales del Grup Costa Este.

Així mateix, Opium serà l’escenari el proper 14 de desembre dels actes posteriors a la gala dels Premis Ondas, que reconeix la tasca dels professionals de la comunicació i la informació per a aquest any 2022.

ÒPIUM BARCELONA

La INLA, a més de situar Opium a la part alta del rànquing mundial, ha concedit a aquest local el guardó que reconeix l’excel·lència en el seu model de protecció i seguretat a clients i treballadors per la implementació del distintiu ‘Triple Excellence’ que incorpora diferents mesures de prevenció. El premi especial ha estat recollit per Javier Bordas, un dels directius del local barceloní.

Els ‘Golden Moon Awards’ se celebren cada any i tria els millors 100 clubs de tot el món per lliurar premis en diferents categories als grans actors de l’oci nocturn, persones, clubs i associacions.

En aquesta edició, la llista està encapçalada per segon any consecutiu per la discoteca Hï Eivissa, seguida en segon lloc per la nord-americana Omnia Las Vegas i la tercera plaça ha estat adjudicada a Ushuaïa Eivissa Beach Club. La ciutat de Barcelona ha aconseguit posicionar sis locals al rànquing mundial. A més d’Opium, Shôko i Pacha, se situen les discoteques Sutton, Bling Bling i Sala Apolo.