El fons cripto Belobaba entra en l’accionariat de Team Queso

El club de eSports de ‘mobile gaming’ Team Queso ha incorporat al seu capital com ‘lead investor’ al fons d’inversió cripto Belobaba amb una aportació d’un milió d’euros.

El fons ha destacat en un comunicat que més enllà de la inversió econòmica, aportarà la seva experiència en l’àmbit de les finances descentralitzades com ‘hedge fund’ amb token de seguretat regulat (KHAN).

Va obrir una ronda de finançament al març

De fet, el club d’eSports va obrir una ronda de finançament al març mitjançant l’emissió d’uns ‘security tokens’ que atorgaven als inversors drets de participació en l’empresa. En part, la venda d’aquests productes té com a objectiu l’adquisició del 20% del capital del club, segons ha informat en un comunicat.

Belobaba i la divisió de blockchain de Team Queso, TQ Olympo, consideren que aquesta aliança marcarà el camí en la tokenización dels eSports i facilitarà l’accés al ‘blockchain gaming’ a inversors i fans, la qual cosa “suposarà també un pas definitiu en la tokenización del club referencia en ‘mobile gaming'”.

Suport del lead investor

El cofundador i conseller delegat de Team Queso, Álvaro González de Buitrago, ha explicat que l’acord aconseguit amb Belobaba és “un pas estratègic fonamental en la trajectòria del club”.

“Comptar amb el suport com ‘lead investor’ del primer fons cripto regulat aferma, en primer lloc, el projecte que comencem fa uns mesos amb la tokenización del club, i ens fa veure, en segon lloc, que estem en la bona direcció. Volem revolucionar el sector dels eSports amb aquest pas endavant i tenir de company de viatge a Belobaba és la millor garantia d’èxit”, ha subratllat.

Per part seva, el president i fundador del fons, Lluís Mas, ha defensat que “poder invertir en un projecte líder de la mà de TQ Olympo és una gran notícia”.

Belobaba participarà en el negoci

“Aquesta aliança estratègica reafirmarà el posicionament de la companyia com a fons d’inversió de referència en un sector clau en l’adopció massiva de les criptomonedas com són els videojocs tokenizados i la seva integració en els eSports”, ha afegit.

Amb aquest acord, Belobaba participarà directament en el negoci de Team Queso, un “projecte disruptiu dins del ‘gaming’ i els eSports i amb una gran projecció”, afegeixen des de l’empresa.

Gràcies a aquest acord, el fons cripto regulat tindrà accés a la totalitat de la comunitat d’uns dels millors equips a nivell mundial quant a competició en jocs per a mòbils, la qual cosa obre “un ampli ventall de possibilitats de col·laboració per a fer créixer totes dues organitzacions a través de l’obertura de noves línies de negoci”.

Per part seva, el club de eSports pretén aportar un valor extra a tota la seva comunitat i per a això impartirà cursos de formació gratuïts per a tots els seus inversors, així com ‘bootcamps’ a totes aquelles persones relacionades amb el sector del ‘gaming’ i els eSports.