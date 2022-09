El finançament dels estudis, la digitalització de l’ensenyament i la futura feina, el que més preocupa els estudiants universitaris i de grau superior

Entre els aspectes que més preocupen els estudiants d’ensenyaments no obligatoris en aquest nou curs destaquen el finançament dels seus estudis, la digitalització de l’ensenyament i el futur treball, segons conclou una enquesta realitzada per Beruby per a Amazon.es a 3.000 estudiants majors de 18 anys de tota Espanya.

A l’hora de cursar estudis superiors, la majoria dels enquestats ho fa “a casa”: 7 de cada 10 estudiants ho fa a la seva ciutat de residència, i 2 de cada 10 en una altra província. És per això que el 73% dels enquestats afirmen que viuen amb els seus pares, mentre que només el 16% comparteix pis, i tan sols un 1% resideix en un col·legi major. El 10% dels enquestats afirma que viu sol.

Per regions, els murcians (35%), gallecs (34%) i valencians (33%) encapçalen la llista de joves que estudien fora de la seva ciutat de residència, ja sigui en la seva comunitat autònoma, altra o a l’estranger, mentre que els madrilenys (82%), asturians (74%) i càntabres (74%) són els que més estudien a la seva ciutat.

L’ensenyament públic continua sent la més demandada: El 74% dels enquestats estudia en un centre subvencionat per l’Estat, enfront del 17% que ho fa en un privat, i el % en un centre concertat.

Digitalització

L’enquesta apunta que la pandèmia també ha accelerat la digitalització a les aules dels estudiants més majors. La meitat dels consultats (49%) creu que la digitalització ha disminuït la qualitat de l’ensenyament, destacant els manxecs on gairebé sis de cada 10 enquestats reconeixen estar d’acord amb aquesta afirmació.

L’altra meitat, es debat entre els que opinen que, per contra, ha millorat (26%) i els qui consideren que no ha variat (22%). Referent a això, els bascos (30%) són els més optimistes, considerant que la digitalització ha contribuït en la millora de la qualitat educativa.

No obstant això, una àmplia majoria (92%) opina que la tecnologia és necessària per a l’ensenyament per diferents motius: obre noves portes per a un millor futur laboral, perquè resulta una eina ràpida i bàsica per a accedir a determinats continguts i perquè millora la comunicació amb el professorat, entre altres raons.

Però, per a 3 de cada 4 estudiants enquestats (74%) la digitalització de l’ensenyament podria ser un obstacle, ja que no tots els alumnes tenen el mateix accés a internet i dispositius.

El 86% dels matriculats en la universitat i en centres de formació superior admet comptar amb eines digitals per als seus estudis, i només el 10% recorre exclusivament a eines offline, com a biblioteques.

Teletreball

La flexibilitat laboral es planteja com un dels principals requisits a l’hora de buscar treball. Els estudiants ho tenen clar: El 19% buscarà una ocupació que els permeti teletreballar al 100% de la seva jornada laboral, i el 29% exigeix que, almenys, inclogui l’opció de teletreballar parcialment en el seu contracte.

El 31% es decanta pel teletreball, però no el consideren una opció condicionant per a acceptar un lloc de treball. Només l’11% prefereix un treball 100% presencial.

L’enquesta realitzada per Beruby per a Amazon també llança que la meitat dels estudiants (51%) té la convicció que li costarà trobar una feina de qualitat després d’acabar la seva formació superior, enfront del 26% que creu que li serà fàcil.

El 13% opina que fins i tot haurà d’anar-se fora del país per a trobar un treball de qualitat d’acord amb els seus estudis. Per edats, els que es troben entre els 21 i els 24 anys són els més pessimistes, ja que el 52% veu difícil la seva incorporació al mercat laboral.

Així mateix, l’enquesta indica que, a més dels costos de matriculació, el 34% invertirà entre 1000 i 2000 euros en aquest curs escolar, el 28% menys de 1000 euros, i el 20% més de 2000 euros. Respecte a les partides a les quals es destina aquest pressupost, el 30% al transport, el 19% a pagar pis o residència, el 15% a menjar, un altre 15% a material per a activitats extraescolars i l’11% a electrònica i suports digitals.

A la pregunta de com financen aquestes despeses, el 34% dels estudiants espanyols enquestats admeten que treballen per a això. Només el 18% està becat, i a l’altre 18% ho mantenen exclusivament els seus pares. Únicament l’1% ha sol·licitat un crèdit per a cursar els seus estudis superiors.

Per comunitats autònomes, Astúries (41%), Comunitat de Madrid (40%) i Andalusia (36%) són les que acumulen major nombre d’estudiants que treballen per a sufragar els seus estudis. Canaris (27%) i murcians (23%) encapçalen la llista d’estudiants que reconeixen estar becats.

Situació econòmica

El 67% afirma que l’actual crisi afecta a la pujada de preus. El 39% opina que la despesa és major que l’any anterior i el 26% major que en els dos últims anys. Només el 10% opina que és igual que qualsevol any. El 51% opina que estudiar és car i el 36% molt car, enfront de l’11% que creu que és adequat. Només l’1% creu que estudiar és barat.

El 62% demanda més ajudes públiques per a finançar els estudis, enfront del 26% que opina estar conforme amb l’actual contribució estatal. El 22% dels estudiants enquestats opina que les entitats privades haurien d’implicar-se més.

Temps lliure

En el seu temps lliure, el ‘streaming’ arrasa: el 61% dels estudiants de grau superior escolta música, el 66% gaudeix de pel·lícules i sèries, el 51% practica esport, el 44% ho dedica a les seves xarxes socials, el 46% a llegir i el 34% a jugar a videojocs.

L’ús d’internet, sense fins educatius, ocupa entre 1 i 3 hores al dia al 58% dels estudiants enquestats, entre 3 i 5 hores al dia al 17% i més de 5 hores al dia al 8%. El 18% dedica menys d’1 hora.

A l’hora d’utilitzar els diferents serveis i plataformes, els estudiants tenen clar que una subscripció ‘premium’ -programa de subscripció mensual o anual que ofereix avantatges exclusius- els permet estalviar. 7 de cada 10 afirma estar subscrit a Amazon Prime Student, que costa 2,49 euros al mes, un 50% menys del preu de la subscripció Amazon Prime, i que a penes suposa el preu de dos cafès o dos bitllets d’autobús.

La directora de Màrqueting per a Amazon.es i Amazon.it, Ana Costí, va assenyalar que “Prevalgui Student va ser creat exclusivament perquè els estudiants espanyols poguessin gaudir de les millors compres i del millor entreteniment. No hi ha cap altre servei on els estudiants puguin gaudir de tants productes i serveis des del mateix lloc”.

Va recordar que la subscripció a Prime Student, ofereix accés il·limitat a Amazon Prevalgui Vídeo, on trobar els últims títols de pel·lícules i sèries. També ofereix una biblioteca de més de dos milions de cançons i centenars de ‘playlists’ amb Amazon Music sense anuncis, emmagatzematge de fotos il·limitat amb Amazon Photos, accés a centenars de llibres, revistes, còmics, etc. amb Prime Reading; accés a Prime Gaming, que inclou avantatges i descomptes exclusius de gaming, com comptar amb una subscripció gratuïta a un canal de Twitch cada mes, a més d’enviaments en 1 dia i il·limitats en més de dos milions de productes i d’enviaments en 2 o 3 dies en milions de productes més. Amazon Prevalgui, va afegir, també ofereix lliuraments en dues hores gratis per a la compra setmanal de supermercat amb Amazon Fresh en diferents ciutats.

Quant al pressupost destinat, el 26% dels estudiants inverteix entre 10 i 20 euros al mes a subscripcions o tarifes premium, el 25% destina fins a 10 euros al mes i el 20% no gasta res en aquesta mena de serveis.

El 18% destina entre 20 i 30 euros, el 7% entre 30 i 50 euros i solo el 5% gasta més de 50 euros. Per regions, els manxecs (11%) són els que més inverteixen més de 50 euros en aquesta mena de serveis, mentre que en l’extrem es troben els aragonesos (33%) que reconeixen no gastar res. Tres de cada 10 bascos destina fins a 10 euros al mes, mentre que gairebé la meitat dels catalans (49%) destina entre 10 i 20 euros al mes a gaudir de subscripcions o tarifes ‘premium’.