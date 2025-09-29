El Consell Superior d’Esports (CSD, per les seves sigles en castellà) ha assignat 8 milions d’euros a les beques del programa ADO i a les Beques CSD Transició per a donar suport a la preparació i la participació internacional d’esportistes espanyols de cara a Los Angeles 2028.
Tal com recull el BOE, les federacions esportives seran les beneficiàries directes i distribuiran les ajudes en funció dels esportistes i entrenadors que les sol·licitin i acreditin els requisits en termini: les del Team España-ADO es dirigeixen a esportistes i als seus tècnics, mentre que les del programa CSD Transició recauen únicament en esportistes que compleixin els criteris.
Aquests fons procedeixen dels ingressos audiovisuals generats per LALIGA, un flux que reforça el paper dels drets del futbol professional com a palanca de l’esport espanyol en el seu conjunt, tal com van destacar fonts de la competició de futbol.
Al seu judici, la continuïtat d’aquest finançament és “rellevant” en tant que els ingressos audiovisuals es veuen compromesos, per exemple, pels efectes negatius de la pirateria. Aquesta conseqüència no es limita al futbol, sinó que també aconsegueix a les beques i a la preparació d’esportistes d’altres disciplines.
LALIGA va assenyalar que el marc de col·laboració s’ha reforçat amb la renovació, aquest estiu, del Pla ADO fins a 2028 entre el CSD, el COE i RTVE, que incorpora un pla de mitjans actualitzat per a recuperar la implicació de patrocinadors i millorar la visibilitat del projecte.
En conjunt, la mesura consolida “un esquema de suport que connecta els recursos de l’ecosistema audiovisual del futbol amb la preparació dels equips i atletes que representen a Espanya en competicions internacionals”.