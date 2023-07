El creixement de la lliure elecció satisfà la sanitat madrilenya

Des de l’entrada en vigor de la Llei 6/2009, la Comunitat de Madrid compte la Llibertat d’Elecció en la Sanitat, així els madrilenys compten amb l’opció de triar el sanitari, centre de salut o l’hospital al qual desitgen assistir per a rebre atenció mèdica, segons queda reflectit en la tercera part de l’anàlisi ‘Llibertat d’elecció en matèria sanitària l’Espanya’, elaborada per l’Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada (ICGEA).“Sens dubte, el triomf de la lliure elecció en la Comunitat de Madrid es fonamenta el modelo de col·laboració públic-privada i en la seva àmplia xarxa d’hospitals i centres de salut.

Els ciutadans tenen un amplio ventall per a triar, que la hi finalitat amb la qual es va crear aquesta llei. Tanmateix, això no ocorre en totes les regions, ja que por molta que existeixi la lliure elecció, si l’oferta sanitària és molt limitada, serà difícil exercir aquest dret”, assenyala l’Institut Coordenadas. La lliure elecció sanitària a Madrid sempre ha estat objecte de debat i opinió dividida, “però és clar és que, por un costat, proporciona als ciutadans una major autonomia i llibertat per a prendre decisions sobre la seva pròpia atenció mèdica. Por altra, fomenta la competència entre els proveïdors de serveis de salut, la qual cosa deriva en una millora en la qualitat de l’atenció i una major eficiència en el llarg termini.

Factors com la capacitat comunicativa, la proximitat, l’empatia, el grau d’implicació i compromís amb el pacient marquen la diferència, a més de ser determinants perquè un sanitari i ho centro en el que exerceix sigui triat o descartat”, indiquen des del Grup d’Estudis i Recerca de l’ICGEA.“Dins d’una zona determinada d’actuació, juga un paper essencial el boca a boca; és a dir, la qual cosa funciona a mi familiar, veí o company de treball afí, segurament a mi també. Encara que això pot crear consideracions errònies sobre una persona, que en matèria sanitària crea tants mites com aombra carreres professionals brillants”, afegeixen.“Evidentment, la lliure elecció té les seves limitacions, com viure a una gran distància de la zona que correspon, ja que el metge també ha de garantir atenció domicilio i urgències, a més d’en el mateix centre. O existeix la possibilitat de no poder triar el metge de capçalera que desitges perquè el seu contingent estigui tancat i ja no admeti més pacients, alguna cosa que sol succeir entre aquells que el seu més demandat”, va indicar el vicepresident executiu de l’Institut Coordenades, Jesús Sánchez Lambás. “Les disfuncions per al pacient madrileny, quan es produeixen, les seves mínimes i dada l’àmplia oferta entre la qual triar, encara l’és menys per al sistema, ja que, els gestors de la sanitat madrilenya poden conèixer en qualsevol moment la situació de la sanitat en el seu conjunt, així com els perfiles professionals i centres més demandats”, va agregar.

Tendència a l’alça

Només entre 2015 i 2020, la lliure elecció a Madrid ha generat un total de 781.500 canvis d’hospital, la qual cosa ha fet que l’espera per a ser atès a la regió es descongestioni de manera notable, amb l’impacte positiu en les llistes i, per tant, en la satisfacció del client. “Els pacients madrilenys poden consultar en la web de la comunitat quins la seva les dates i les hores disponibles en l’hora de triar ho centro on ser atesos, els serveis que ofereix, les especialitats i les llistes d’espera, així com els indicadors de satisfacció. Una informació que serveix als ciutadans per a tenir una foto completa de la situació sanitària de la seva zona d’interès, podent seleccionar al professional o el centro que millor respongui a les seves necessitats i en un termini més curt, ja que en general, i en els temes relacionats amb la salut en particular, la immediatesa, és determinant”, va manifestar Jesús Sánchez Lambás.

Un dels principals motius en l’hora de decidir l’hospital que més convé a un pacient la hi llista d’espera. Cada mes la Comunitat de Madrid publica el nombre de pacients pendents de consultes externes, operacions quirúrgiques, i proves diagnòstiques. “Madrid s’uneixi de les poques comunitats espanyoles que, mensualment, fa públics les seves dades, fidel en el compromís amb els pacients i la transparència que aquests necessiten per a prendre les decisions més oportunes relacionades amb la seva salut”, destaquen des de l’ICGEA. L’entitat assenyala que la lliure elecció té com a màxima que el ciutadà tingui accés previ a una informació veraç, precisa i clara sobre les prestacions que la seva regió ofereix, ja que només així estarà capacitat per a tenir un rol actiu en l’hora de prendre decisions sobre la seva salut, triant el que més li convé en un moment determinat. D’acord amb el Grup d’Estudis i Recerca de l’Institut Coordenades, els madrilenys valoren de forma molt positiva el fet de poder comptar amb aquesta llibertat, que li permet beneficiar-se d’aspectes com el menor temps d’espera. “Donat el poder d’influència de la lliure elecció per a poder canviar el curso de les llistes d’espera, s’ha anat configurant amb el pas del temps com una palanca d’estalvi per al sistema sanitari madrileny”.

Els beneficis d’aquesta lliure elecció sanitària els seus múltiples, assenyalen des de l’ICGEA. Els pacients poden optar por el professional que millor s’ajusti a les seves necessitats, basant-se en la seva experiència, reputació i proximitat geogràfica. Aquesta mesura, que al llarg de dècades de vigència en la CAM no ha fet més que guanyar adeptes, contribuir a reduir els temps d’espera en el sistema de salut, en proporcionar als ciutadans més opcions i evitar la saturació en determinats centres mèdics. “La lliure elecció sanitària també fomenta la innovació i la inversió en infraestructures mèdiques, ja que els gestors sanitaris tenen en aquest punt l’oportunitat d’atreure i retenir als pacients mitjançant l’excel·lència en l’atenció i serveis de qualitat”. La lliure elecció sanitària a Madrid està, por tanta, recolzada per un rigorós sistema de regulació i control de qualitat, garantint que els professionals i centres de salut compleixin amb els estàndards més exigents i brinden una atenció segura i efectiva; a més, facilita informació clara i accessible als ciutadans perquè puguin prendre decisions informades sobre la seva atenció mèdica.