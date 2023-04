El Consell d’Administració de MediaForEurope aprova els resultats del 2022

El Consell d’Administració del Grup MFE-MediaForEurope N.V. (MFE), sota la presidència de Fedele Confalonieri, ha aprovat per unanimitat les xifres del 2022 de la companyia. Segons va informar l’entitat, l’exercici econòmic i financer ha estat millor que les expectatives de la companyia a principis d’any, “fins i tot si aquestes expectatives es van formular abans de la important incertesa econòmica causada per la crisi internacional”.

Destaca que els resultats del 2022 mostren una millora significativa del benefici net (un augment del 30,1% considerant el benefici net ajustat) en comparació del nivell anterior a la pandèmia.

Gràcies a aquest excel·lent exercici, el Consell d’Administració va acordar proposar a la Junta General Ordinària d’Accionistes, prevista per al 7 de juny de 2023, en compliment dels articles 27 i 28 dels Estatuts, la distribució d’un dividend brut ordinari, corresponent a l’any 2022, de 0,05 euros per acció per a totes les accions de categoria A i B, en línia amb la del 2021”, afegeix.

Pier Silvio Berlusconi, CEO de MFE-MedoaForEurope N.V. ha dit que estan “molt orgullosos dels resultats aconseguits el 2022 pel Grup. Un compromís que ha permès assolir un benefici net superior a l’esperat, malgrat el deteriorament del context macroeconòmic. Però comencem a reestructurar ràpidament les activitats editorials i comercials del Grup, cosa que va conduir a una marcada reducció de costos. El resultat va ser molt positiu, també en un any en què vam veure una caiguda en els resultats econòmics de tot el sector dels mitjans de comunicació, cosa que sovint va requerir reorganitzacions dràstiques dels nivells de personal en altres empreses. MFE està particularment satisfet amb la resposta de la gerència que, sense cap impacte en el nombre de personal, va conduir a aconseguir guanys significatius per a l’any, sense deixar d’invertir en el desenvolupament internacional. De fet, amb el flux de caixa generat vam poder donar suport a l’adquisició de Mediaset España, el projecte de recompra d’accions i l’augment de la nostra participació a ProsiebenSat1. Els nostres bons índexs d’audiència televisiva, obtinguts malgrat un estricte control de costos, i el rendiment consegüent dels ingressos publicitaris superiors al nostre mercat objectiu, ens permeten proposar a la Junta General una nova distribució de dividends, en línia amb 2021. Tanquem un gran 2022, sempre orientat als interessos de tots els grups d’interès”.

Els ingressos nets consolidats van pujar a 2.801,2 milions d’euros, davant els 2.914,3 milions d’euros del 2021. El benefici operatiu (EBIT) va assolir els 280,1 milions d’euros, davant els 418,0 milions d’euros del 2021. L’EBIT ajustat va assolir els 322,5 milions d’euros

Per part seva, el benefici net reportat va pujar a 216,9 milions d’euros (374,1 milions d’euros el 2021), un augment del +14,0% respecte als 190,3 euros anteriors a Covid 2019. El benefici net ajustat va pujar a 247,5 milions d’euros, un augment del 30,1% en comparació amb abans de Covid 2019.

La posició financera neta el 31/12/2022 va ser de -873,3 milions d’euros, en línia amb els -869,2 milions d’euros el 31 de desembre de 2021.

A més, el flux de caixa lliure va ser positiu en 366,2 milions d’euros (507,3 milions d’euros el 2021). Al llarg de l’exercici, la companyia ha mantingut pagaments de 184,2 milions d’euros per l’adquisició de Mediaset España, 64,8 milions d’euros relacionats amb la inversió de capital a ProSiebenSat.1 Media, 133,0 milions d’euros per pagament de dividends i 32,6 milions d’euros pel pla de recompra d’accions de la companyia.

La societat matriu MFE va finalitzar l’exercici el 31 de desembre del 2022 amb un benefici net per al període de 27,4 milions d’euros davant un benefici net de 214,1 milions d’euros el 2021.

El Consell d’Administració va acordar proposar a la Junta General d’Accionistes, prevista per al 7 de juny de 2023, la distribució, en compliment dels articles 27 i 28 dels Estatuts Socials, d’un dividend ordinari brut corresponent a l’exercici 2022, igual 0,05 euros per cada acció ordinària de categoria A i categoria B.

L’import total del dividend proposat i, en conseqüència, l’import residual del benefici que s’assignarà a la reserva, variarà en funció del nombre d’accions en circulació a la data de separació del cupó (excloent-ne així les accions pròpies en aquesta data). Sobre la base del que és concebible actualment, i en cas d’aprovació per part dels accionistes, s’espera temptativament que el pagament del dividend (amb el número 2 de cupó per a les accions ordinàries de la categoria A i el número 3 per a les accions ordinàries de la categoria B) tingui lloc el 26 de juliol del 2023 (amb separació del cupó sense data el 24 de juliol del 2023 i data de registre el 25 de juliol del 2026).