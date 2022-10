El CEO de Servihabitat demana consens per un marc jurídic de l’habitatge

La necessitat d’accelerar la col·laboració público-privada, de garantir un marc legal estable a llarg termini i d’ampliar l’oferta d’habitatge, són alguns dels reptes que han plantejat els principals ‘assets managers’ que s’han donat cita en la sessió ‘Real Estigues in a Consumer Society’ del saló The District. El CEO de Servihabitat, Iheb Nafaa, ha destacat que “per a garantir l’accés a l’habitatge, que actualment és un problema al nostre país, hem de buscar entre tots fórmules efectives que dinamitzin el mercat i alineïn objectius entre els actors públics i privats”.

En aquest sentit, ha puntualitzat que “la regulació del preu del lloguer ja ha demostrat en diferents iniciatives europees i locals que no és una via eficaç, si no que provoca un efecte contrari generant un augment de la pressió sobre els preus”.

Quant al marc jurídic, s’ha demandat de nou que el més important és disposar una regulació estable i ha apuntat que “per a això és necessari un consens entre els diferents partits polítics tant a nivell autonòmic com estatal”.

Iheb Nafaa també ha destacat la resiliència que continua demostrant el sector immobiliari. “El ritme de vendes o les baixes ràtios de morositat que hi ha actualment són alguns dels indicadors que constaten la solidesa del nostre sector que en un entorn inflacionista es reforça com a valor refugio”, ha puntualitzat el CEO de Servihabitat durant la sessió en la qual també ha participat Eduard Mendiluce, CEO de Anticipa Real Estate.

L’aplicació de criteris ESG ha estat un altre dels aspectes protagonistes en la ponència. La certificació d’habitatges amb criteris mediambientals, iniciatives socials com la condonació de rendes de més de 5.000 lloguers durant la COVID-19 i serveis d’acompanyament a més de 10.000 famílies vulnerables en matèria d’habitatge social, i els avanços en govern corporatiu són algunes de les actuacions que duu a terme Servihabitat en el terreny de la sostenibilitat.