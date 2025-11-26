El diari ‘Exprés’ de l’Equador informa que la Fiscalia Provincial de Pichincha ha citat a declarar al conseller delegat de Google, Sundar Pichai, en el marc d’una denúncia presentada per LALIGA contra Google LLC per la seva presumpta participació en la distribució de contingut audiovisual piratejat en qualitat de “coautor”.
Segons publica ‘Exprés’, la denúncia va ser registrada el 20 d’octubre de 2024 sota l’expedient 17010-1824-104065 i acusa a Google d’una suposada “coautoria en la distribució il·legal de continguts audiovisuals protegits” a través d’aplicacions disponibles en Google Play.
El mitjà detalla que la Fiscalia equatoriana ha ordenat prendre declaració per videoconferència, entre desembre de 2025 i gener de 2026, a diversos responsables de la companyia, entre ells Sundar Pichai, però també: Prabhakar Raghavan, responsable de Tecnologia; i Kent Walker, president d’Assumptes Globals de Alphabet. També estan citats directius de The Wursta Corporation, soci tecnològic de Google al país.
D’acord amb la informació de E’xpreso’, la denúncia es fonamenta en la presència d’almenys 12 aplicacions que retransmetien partits de Primera i Segona Divisió sense autorització en Google Play: Futbol En línia, Futbol Now, Futbol Plus, Futbol Sport, Futbol en Viu Pro, Futbol en Viu Total, Futbol en Viu Avui, Futbol Mania, Tele Futbol App, Futbol en Viu Play, Com Veure Futbol en Viu i Futbol en Viu. Una anàlisi citada en l’expedient atribueix aquestes apps a desenvolupadors com SashaProd, OmProd i ZonaSportApps, que sumen més de 1,5 milions de descàrregues.
L’article assenyala que informes utilitzats en el procés estimen pèrdues a Llatinoamèrica d’entre 800 i 1.000 milions de dòlars per la pirateria audiovisual. En el cas concret de l’Equador, apunta que el 56% dels resultats de cerca en Google dirigirien a llocs no oficials, la qual cosa ocasionaria un perjudici estimat en 250 milions de dòlars i l’impacte sobre unes 7.500 ocupacions potencials.
‘Exprés’ recull a més que LALIGA acusa a Google d’haver mantingut actives algunes apps malgrat notificacions prèvies, com LacolTV i LacolTV Premium, denunciades en 2021 i que no sols continuaven operatives, sinó que en 2024 van publicar fins i tot actualitzacions de l’app. L’expedient també esmenta l’existència de pàgines allotjades en Bloguera que proporcionen enllaços a emissions il·legals.
Tal com el mateix mitjà analitza, aquest cas aprofundeix en el debat públic i jurídic sobre “la responsabilitat penal de les grans plataformes tecnològiques en la distribució de contingut pirata”. No obstant això, Exprés informa també que al Perú avança una altra causa penal contra Google i diverses filials per facilitar, mitjançant Google Play, Bloguera i Google Sites, accessos a retransmissions il·legals. I que, en aquest país, la Fiscalia ja ha ordenat també prendre declaració a directius de Google com investigats per possibles delictes relacionats amb la pirateria audiovisual i la vulneració de drets d’autor.