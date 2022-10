El Centre Internacional d’Innovació Tecnològica de Danone fa 25 anys

Danone commemora el 25 aniversari del seu Centre Internacional d’Innovació Tecnològica, posicionat com l’únic de la companyia a nivell mundial amb una planta pilot semiindustrial amb capacitat per a reproduir i predir el comportament d’un producte abans de la seva implementació i accelerar així la sortida al mercat de noves innovacions.

Segons va informar aquest dilluns la companyia, des d’aquesta planta, situada en la localitat de Tres Cantos (Madrid), es desenvolupen projectes “d’innovació robusta i fiable per a tots els països del món en els quals és present Danone, reduint les proves industrials i, per tant, el temps que transcorre des del desenvolupament del producte fins que arriba al lineal”.

Durant aquests anys, el centre s’ha convertit en un enclavament capdavanter i a l’avantguarda en R+D, dedicat a impulsar projectes d’èxit en segments de mercat en ple creixement com a productes alts en proteïnes i d’origen vegetal. Cada any es realitzen en aquest enclavament més de 30 projectes d’innovació per a països de tot el món.

“Som un centre únic no sols per a Danone, sinó també dins de la indústria alimentària per la capacitat d’impulsar i testar innovacions tecnològiques en productes lactis i d’origen vegetal des d’un únic lloc. El nostre objectiu és continuar amb la trajectòria de lideratge que hem construït i consolidat en aquests vint-i-cinc anys”, va assenyalar Elena Vela, directora del Centre Internacional d’Innovació Tecnològica.

“En Danone la innovació és el motor de creixement que ens impulsa des de fa més de cent anys i des del qual donem resposta als nostres clients, consumidors i pacients, amb propostes alineades amb les tendències de consum i que la seva màxima és sempre la qualitat i un alt valor afegit”, va concloure Vela.

Solucions tècniques

Danone va incidir en què aquest centre d’Innovació és un actiu clau per a proporcionar solucions tècniques a les innovacions impulsades a tot el món, “i s’ha posicionat com a referent en dos de les categories de més ràpid creixement, productes lactis alts en proteïnes i alternatives vegetals, en comptar amb les tecnologies que s’usen per al desenvolupament de totes dues categories”.

El focus de la seva activitat es divideix a parts iguals en aquests segments en plena expansió a Espanya, amb xifres d’augment que se situen per sobre del 75% i el 42%, respectivament.

En el cas de les d’alt contingut en proteïnes, ha estat col·laborador clau en el llançament de productes a tot el món, dissenyant el seu procés, construint la forma òptima de processar-los i generant una sèrie de patents. Entre les principals marques a destacar estaria YoPRO i el skyr de Danone, amb creixements a Europa de més d’un 97% i del 14% respectivament en l’últim any.

“El segment dels productes alts en proteïna està experimentant un creixement exponencial, de la mà de YoPRO estem en unes xifres de vendes de gairebé 100M d’euros a Europa, impulsades pel format cullera que s’ha convertit en el contribuïdor número u del creixement de YoPRO a Europa, seguit del bevible”, va afirmar Elena Vela.

“Un altre cas d’èxit que s’ha impulsat a partir de la tecnologia desenvolupat en el nostre centre és el Skyr, que suposa un negoci de 23M d’euros a Europa i amb un potencial de creixement”, va concloure la directora del centre.

El segment que més creix dins de la proteïna és el de postres, amb un augment del 163% en l’últim any, aconseguint una grandària de més de 28,3 M d’euros. Per la seva part el format cullera és el més gran amb un volum de més de 44 milions d’euros i segueix en constant creixement.

Entre 2019 i 2020, el seu augment es va situar en per sobre del 30%; i, entre 2020 i 2021, ja superava el 50%. A això s’uneixen els formats bevibles que s’han incrementat per sobre del 40%.

25 anys d’història

El Centre Internacional d’Innovació Tecnològica de Danone es va inaugurar en 1997 amb l’objectiu de garantir l’excel·lència en l’execució de les innovacions en les nostres plantes des de l’escalat semiindustrial, la qual cosa permet accelerar i incrementar la fiabilitat del llançament de nous productes a tot el món.

La quantitat i qualitat de les dades generades en el Centre, així com les anàlisis realitzades permeten la generació de patents per a protegir els processos desenvolupats. “Hi ha una interacció real entre recepta i procés, amb un impacte directe en la qualitat del producte acabat. La nostra experiència ens ha demostrat que situar la qualitat en el centre, des del disseny a l’execució, és fonamental per a aportar un valor superior en totes les nostres innovacions”, va apuntar Vela.

Danone va destacar que porta més de 100 anys “escoltant de manera activa als consumidors per a entendre com estan evolucionant els hàbits de consum i adaptar el seu portfolio a aquestes noves necessitats, sempre des de la salut i la innovació per a oferir solucions en totes les etapes de la vida”.

“El compromís de Danone per la innovació”, va afegir, “contínua es trasllada a nivell global, com reflecteixen els altres sis centres especialitzats situats a Espanya, Bèlgica, els Estats Units, Evian, Shanghái i Singapur. Des d’ells s’impulsen projectes centrats en el desenvolupament de tecnologia per a productes lactis, alternatives vegetals, nutrició especialitzada o embalatge, entre altres. La companyia compta amb més de 1.800 científics i experts, 55 delegacions locals de R+D, entre elles, el centre Carasso de Barcelona dedicat a la recerca i desenvolupament de productes, fermentos i embalatge. A tot això se sumen dos grans centres de recerca internacionals a Utrecht (Països Baixos) i Paris – Saclay (França), i iniciatives de col·laboració i aliances amb les millors universitats i centres investigadors del món”.