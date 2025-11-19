El Centre de Prototeràpia Quirónsalud ha ampliat la seva cartera de serveis amb la incorporació d’un accelerador lineal per a radioteràpia guiada per imatges de ressonància magnètica (MR-Linac), l’habitació disponible a Espanya, convertint-se a més en un dels pocs centres del món a comptar amb aquesta tecnologia i amb un sistema de teràpia de protons en les mateixes instal·lacions.
Segun va informar, després d’onze mesos d’obres per a la seva adequada instal·lació, la recent posada en marxa d’aquesta nova Unitat de Radioteràpia guiada per imatge, sumada al sistema d’acceleració de protons disponible en el centre des de la seva inauguració, permet posar a la disposició dels pacients la més completa i innovadora oferta assistencial oncològica de prototeràpia i radioteràpia adaptativa d’alta precisió.
“Amb la clara aposta per la innovació que suposa aquesta ampliació de la seva cartera de serveis, el Centre de Prototeràpia Quirónsalud, que també té activitat investigadora i docent per a formar a les noves generacions de professionals en especialitats associades en el tractament del càncer, es converteix en pol de radioteràpia adaptativa d’alta complexitat”, afirma la Dra. Marta Cremades, gerent del centre. “Això representa un avanç significatiu per a l’abordatge del càncer, perfilant un futur pròxim amb més indicacions, més i millors equips, i per a més pacients”, afegeix.
I és que aquesta nova tècnica, “que no substitueix a la prototeràpia, sinó que la completa”, i que està transformant la forma en la qual s’aborden els tractaments amb radioteràpia, “obrirà noves oportunitats d’abordatge a uns certs tumors, particularment aquells que necessiten una visualització d’alta resolució de teixits tous i d’òrgans susceptibles de desplaçar-se, de deformar-se o de moure’s inter i/o intrafracció”, indica per la seva part la Dra. Stephanie Bolle, cap del Servei d’Oncologia Radioteràpica del centre.
Concretament, l’activitat de la MR-*Linac es focalitzarà en el tractament de tumors i òrgans que es deformen dia a dia, o que estan en moviment, per exemple, aquells òrgans que canvien la posició amb la respiració, com el pulmó, ronyó, fetge o pàncrees; i en aquells pròxims a òrgans sensibles, on protegir el teixit sa és crucial, com el de pròstata o en cas de reirradiació.
En aquesta mena d’indicacions -aporta el Dr. Alejandro Mazal, cap del Servei de Física Mèdica del centre-, aquesta tecnologia permet oferir “tractaments dirigits amb hipofragmentació extrema en SBRT (Stereotactic Bodi Radiation Therapy) adaptats a l’anatomia d’un tumor en el dia, minimitzant al mateix temps l’exposició incidental als òrgans en risc”, gràcies a la capacitat d’efectuar imatges de teixits tous en línia, avaluar modificacions, moviments i riscos, entre altres aplicacions.
Seguiment en temps real
El nou equip es basa en tres pilars que treballen en conjunt per a superar els desafiaments del moviment i la imprecisió: visualització superior amb ressonància magnètica en temps real, que proporciona percepcions sense precedents sobre la moció i la resposta del tumor en el moment exacte del tractament sense irradiació addicional; adaptació del tractament en temps real, basat en els canvis dinàmics en el tumor i l’anatomia circumdant, assegurant que cada sessió sigui veritablement personalitzada a l’anatomia del pacient en aquest precís moment; i seguiment actiu del tumor en temps real durant tota la sessió de radioteràpia, cosa que permet irradiar solament en el moment en què l’objectiu es troba dins del rang de tolerància, i disminuint la irradiació a teixits sans.
Segons la doctora Ana de Pablo, especialista del Servei d’Oncologia Radioteràpica del centre, “el cos no és estàtic: tant el tumor com els òrgans de voltant poden estar sotmesos a un cert grau de moviment o sofrir canvis en la grandària o la forma a causa de processos fisiològics com la respiració, la digestió o l’ompliment de la bufeta”, la qual cosa planteja reptes com el risc d’imprecisió, la necessitat de marges amplis i el possible mal al teixit sa.
En aquest context destaca la importància d’aquesta “tecnologia híbrida, que integra un accelerador lineal (que administra la radiació) amb un sistema d’imatges per ressonància magnètica d’alta resolució, la qual cosa permet visualitzar els tumors i els teixits sans en tot moment durant el tractament, i realitzar tractaments més precisos i personalitzats, amb menys irradiació en teixits sans, menys efectes secundaris i millor control tumoral”, indica el Dr. Walter Vásquez, especialista del mateix servei.
El sistema MR-Linac representa un avanç fonamental en la lluita contra el càncer que els doctors Bolle i Mazal esperen que pugui beneficiar a uns 100 pacients a l’any inicialment, per a aconseguir els 400 anuals en uns quatre o cinc. “En permetre que els professionals vegin amb claredat i s’adaptin a l’anatomia única de cada pacient en cada sessió, el tractament es torna més intel·ligent, més precís i veritablement personalitzat”, expliquen.