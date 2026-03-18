El Centre de Prototeràpia Fundación Jiménez Díaz supera els 1.000 pacients tractats

El Centre de Prototeràpia Fundación Jiménez Díaz, primer d’aquestes característiques posat en marxa a Espanya en 2019, ha aconseguit un nou assoliment en el seu compromís amb la innovació tecnològica en mans dels professionals més especialitzats, en superar els 1.000 pacients tractats amb teràpia de protons.
Aquesta fita se suma al reeixit al novembre, quan va ampliar la seva cartera de serveis afegint a la prototeràpia un accelerador lineal per a radioteràpia guiada per imatges de ressonància magnètica (MR-linac) -l’habitació disponible al nostre país-, convertint-se així en un dels pocs centres del món a comptar amb totes dues tecnologies en les mateixes instal·lacions, tal com explica el seu gerent, la doctora Marta Cremades
Concretament, al febrer el centre va aconseguir el pacient número 1.000 al qual ha administrat el tractament radioteràpic més avançat contra el càncer, que dirigeix feixos de protons accelerats d’alta energia i de forma concentrada i específica al tumor, sent aproximadament la meitat d’ells adults i l’altra meitat pediàtrics.
A causa de la seva màxima precisió, aquesta energia s’allibera de forma localitzada sobre les cèl·lules canceroses i no les traspassa, per la qual cosa la quantitat de radiació que reben els teixits sans circumdants és menor i es redueixen les probabilitats de desenvolupar tumors secundaris o metastásicos. Per la seva eficàcia enfront de la radioteràpia convencional i els seus menors efectes secundaris, eliminats en gran manera, la prototeràpia està especialment recomanada en determinats tipus de càncers pròxims a òrgans vitals o en tumors de difícil accés, indica la Dra. Stephanie Bolle, cap del Servei d’Oncologia Radioteràpica del centre.
En aquest sentit, del miler de pacients tractats amb aquesta teràpia, “aproximadament un terç han estat afectats per tumors del sistema nerviós central; una altra tercera part, de sarcomes de parts toves i os; i el restant, casos de tumors de cap i coll, reirradiacions i altres tipus de càncers”, apunta per la seva part Juan Castro, cap de Protecció Radiològica.
TECNOLOGIA
Inaugurat en 2019, i per a optimitzar la planificació de tractaments oncològics mitjançant prototeràpia, el centre va instal·lar també tecnologia de tomografia computada (TAC) amb alta definició i imatge espectral, que permet visualitzar millor i amb més precisió els detalls de les lesions més petites, millorant significativament el diagnòstic, el càlcul de la dosi de radiació a emprar i el pla d’irradiació.
Després d’incorporar al novembre la nova Unitat de Radioteràpia guiada per imatge (MR-linac), amb la qual ja s’han tractat prop de 30 pacients, el Centre de Prototeràpia Fundación Jiménez Díaz compta amb la més completa i innovadora oferta assistencial oncològica de prototeràpia i radioteràpia adaptativa d’alta precisió i, en paraules de la Dra. Cremades, s’ha situat en el “pol de radioteràpia adaptativa d’alta complexitat”.
Aquesta nova tècnica, que completa a la prototeràpia i que, al costat d’ella, està transformant la forma en la qual s’aborden els tractaments amb radioteràpia, “obre noves oportunitats d’abordatge per als tumors que necessiten una visualització d’alta resolució de teixits tous i d’òrgans susceptibles de desplaçar-se, de deformar-se o de moure’s inter i/o intra-fracció, com els de pulmó, ronyó, fetge o pàncrees; i per a aquells pròxims a òrgans sensibles, on protegir el teixit sa és crucial, com el de pròstata o en cas de reirradiació”, diu el Dr. Walter Vasquez, responsable de la Unitat de Radioteràpia guiada per imatge (MR-linac).
Així mateix, en aquesta mena d’indicacions, aquesta tecnologia híbrida, que integra un accelerador lineal (que administra la radiació) amb un sistema d’imatges per ressonància magnètica d’alta resolució, “permet oferir tractaments dirigits amb singlot fraccionament extrem en SBRT (Stereotactic Bodi Radiation Therapy) adaptats a l’anatomia d’un tumor en el dia, minimitzant l’exposició accidental als òrgans en risc, gràcies a la capacitat d’efectuar imatges de teixits tous en línia, avaluar modificacions, moviments i riscos, entre altres aplicacions”, conclou el Dr. Alejandro Mazal, cap del Servei de Física Mèdica.
El Centre de Prototeràpia Fundación Jiménez Díaz s’integra, a més, en la cartera de serveis del Comprehensive Cancer Center de l’hospital madrileny -nou nom de la seva àrea oncològica, amb la qual l’any passat va actualitzar, va completar i va portar a un nou nivell d’excel·lència la seva fins ara conegut com OncoHealth-, com a part del seu campus hospitalari, que posa a la disposició dels pacients recerca bàsica, clínica i translacional, i l’oferta diagnòstica i terapèutica més completa, innovadora i personalitzada, incloent-hi les noves i més avançades teràpies oncològiques, els últims fàrmacs, la teràpia cel·lular, la biòpsia líquida, l’anàlisi genòmica i, ara també tot l’arsenal terapèutic d’avantguarda amb protons i radioteràpia adaptativa.”
Adaptant-se a les noves necessitats de pacients i professionals, sense renunciar als seus principis fundacionals, i sumant a l’edifici principal de l’hospital les seves diferents ubicacions fora d’aquest, la Fundación Jiménez Díaz s’ha convertit en un ecosistema que unifica la institució i els espais físics sota un mateix concepte: el Campus Hospitalari Fundación Jiménez Díaz, referència nacional i internacional que comprèn tots els camps de la salut i que s’ha completat amb la integració en ell del Centre de Prototeràpia.
Així, com explica el seu gerent, el Dr. Javier Arcos, al voltant de l’hospital orbiten el Centre de Consultes Externes d’Isaac Peral, el Centre de Rehabilitació de Guzmán el Bo, els centres d’especialitats perifèriques (CEP) de Pontons i Argüelles, l’Escola d’Infermeria FJD-UAM i el Centre de Prototeràpia Fundación Jiménez Díaz; una xarxa a la qual, a la fi de 2026, se sumarà un nou edifici en les instal·lacions de l’hospital, i que continuarà completant-se en els pròxims anys.