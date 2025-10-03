El canvi estratègic de Telefónica reconfigura el panorama de les telecos a Hispanoamèrica

Quan falta poc més d’un mes per a la presentació del nou pla estratègic de Telefónica, la companyia continua treballant en el pla de desinvertir en mercats no estratègics com a part d’una àmplia revisió de la companyia empresa des de l’aterratge de Marc Murtra a la presidència.
L’últim moviment a les planes és una possible venda de Telefónica Xile. D’acord amb la informació publicada per Bloomberg, el grup de Carlos Slim América Móvil i la xilena Entel treballen per presentar una oferta per adquirir la filial de Telefónica.
Amb aquesta operació, el negoci de telefonia mòbil quedaria a les mans d’Amèrica Movil i Entel estaria interessat en la part de telefonia fixa. D’aquesta manera, Xile podria ser la pròxima filial que vengués Telefónica a Llatinoamèrica, una regió que reconfigura el panorama del seu mercat de telecomunicacions de la mà de la companyia espanyola.
De les diferents operacions anunciades per la companyia, Telefónica ha rebut recentment l’autorització per a la venda de la filial uruguaiana per 370 milions d’euros. Així, es va sumar a la venda d’Argentina a Telecom Argentina per uns 1.190 milions d’euros es va tancar al mateix moment de la firma i del seu negoci al Perú a Integra Tec Internacional, que va assumir un deute de 1.240 milions d’euros a l’acord.
Ara el grup està esperant rebre l’autorització per a la venda de Colòmbia —a canvi d’uns 370 milions d’euros— i de l’Equador —per aproximadament 330 milions d’euros— a Millicom.
D’aquesta manera, el canvi d’estratègia de Marc Murtra ha reconfigurat el mapa de les telecomunicacions a Llatinoamèrica en uns mesos, reduint la seva exposició en mercats considerats no estratègics i més volàtils, generant un procés de concentració al sector que ara haurà de reconfigurar el seu lideratge.
Plans
Els plans de la companyia estan en funció de centrar-se en els seus quatre mercats clau (Brasil, Espanya, Regne Unit i Alemanya) i la venda dels negocis d’Hispanoamèrica no només ajudarà la companyia a reduir el palanquejament, sinó que també a millorar la qualitat del flux de caixa lliure, cosa que és vist de manera positiva per les agències de qualificació.
En aquest sentit, a l’agost Fitch va reafirmar la seva valoració sobre la companyia destacant els “grans progressos a reduir la seva exposició a Llatinoamèrica fora del Brasil”. Així, explicaven que “la companyia està guanyant marge en la qualificació a mitjà termini recolzada en la millora orgànica de la generació de flux de caixa lliure i els ingressos per vendes d’actiu”.