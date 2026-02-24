El bon temps i les condicions de neu impulsen el tram final de temporada en L’Abarset

Més de 50.000 persones ja han passat per L’Abarset aquesta temporada. La xifra arriba en un moment especialment favorable de l’hivern, amb l’arribada de jornades assolellades i unes bones condicions de neu en Grandvalira després de setmanes d’abundants nevades que han deixat gruixos superiors als tres metres en cotes altes i més de 200 quilòmetres esquiables operatius.
En aquest context, el passat cap de setmana va confirmar la bona dinàmica de la temporada amb una nova edició de Bresh i amb la sessió B2B d’Anna Tur i Tini Gessler, en dues cites multitudinàries marcades per l’energia i la connexió amb el públic. Les condicions meteorològiques, amb sol i temperatures suaus, van contribuir a reforçar l’ambient tant a la terrassa com en el club, en un dels trams més intensos de la temporada.
Aquestes xifres arriben després d’un gran Carnestoltes en el local del Tarter, que va començar el divendres 13 amb l’últim Brunch Electronik de la temporada protagonitzat per Damian Lazarus, Fiona Kraft i Edu_*Art, i amb Grossa com a cap de cartell el dissabte 14 en una festa memorable que va culminar amb L’After, el format club que allarga la jornada en un ambient més immersiu i exclusiu per a 300 persones.
Amb un hivern especialment generós en precipitacions i una recta final marcada pel bon temps, L’Abarset reafirma el seu posicionament com a espai on el après-*ski es converteix en una experiència cultural i social gràcies a l’arribada de les jornades assolellades, que maridan a la perfecció amb l’abundant neu i una llum clara que convida a allargar la tarda.
La combinació de paisatge blanc en plenitud i temperatures suaus ha convertit les últimes jornades en un escenari especialment atractiu per a viure la muntanya amb calma i intensitat a parts iguals. En aquest context, la terrassa de L’Abarset recupera tot el seu protagonisme com a espai on el après-*ski es gaudeix a l’aire lliure, amb música, ambient i una energia que marca el ritme de la temporada.
Copa del món
La bona previsió continuarà el pròxim cap de setmana amb la celebració de l’Audi FIS Ski World Cup Andorra 2026, del 27 de febrer a l’1 de març. Coincidint amb una de les cites esportives més rellevants del calendari internacional, L’Abarset desplegarà una programació especial de Après-*ski a partir de les #16:00 h durant els tres dies de competició.
El divendres actuaran Luc Loren, Patricia Mantovani i Eric Vëlycë; el dissabte serà el torn d’Adam Beyer, Edu_*Art i Laeet; i el diumenge el recinte acollirà a Soundboree, que portaran versions de grans clàssics dels anys 80 per a tancar un cap de setmana molt especial amb la Festa dels Voluntaris, dedicada als qui fan possible la Copa del Món.
Amb el sol com a aliat i unes condicions de neu excel·lents, L’Abarset inicia així un dels trams més intensos de la temporada, reafirmant-se com el punt de trobada on la muntanya es viu amb estil, ritme i emoció. La terrassa, oberta a la llum de l’hivern i amb vista privilegiades a les pistes, es consolida aquests dies com l’escenari perfecte per a allargar la jornada, mentre que la proposta gastronòmica del restaurant acompanya l’experiència amb una oferta pensada per a compartir, basada en producte de qualitat i una cuina que combina tradició i contemporaneïtat. Sol, neu i ambient es conjuguen així en una experiència completa que defineix el millor moment de l’hivern en L’Abarset.