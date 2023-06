El Blueway Symposium aboga per col·laborar i recuperar el Mediterrani

El Bluewave Symposium, celebrat a Barcelona, va advocar per la col·laboració per a recuperar i protegir el Mediterrani.

Encara s’és a temps per a recuperar el Mediterrani, però cal actuar ja. Aquest és el missatge comú de tots els participants en la primera edició del Bluewave Symposium. El simposi, organitzat per la Bluewave Alliance, iniciativa sense ànim de lucre i impulsada pels laboratoris ISDIN, dona suport a projectes l’objectiu dels quals és recuperar la salut i la bellesa del Mediterrani. Més de 600 persones van seguir en directe el primer Bluewave Symposium, de manera presencial o en streaming.

En aquesta primera trobada per a la recuperació del Mediterrani, científics, empreses i emprenedors de la sostenibilitat han alertat sobre la importància d’unir les seves forces per a aconseguir rejovenir aquesta mar i recuperar l’ecosistema que aquest tenia fa anys.

El doctor Kike Ballesteros, investigador del CEAB – CSIC especialitzat en ecologia marina, va assegurar que “el Mediterrani té problemes, és una mar amb una de les majors densitats de gent en les seves costes i a més ha estat explotat des de l’inici de la cultura. Tot això ha implicat una degradació sostinguda del Mediterrani que ha augmentat molt en els últims 50 anys”.

Per això, “ens hem de prendre molt de debò els problemes que tenim al Mediterrani”, va reivindicar Manu San Félix, biòleg marí i fotògraf, creador de l’Associació Vellmarí. “Són problemes greus i que tenen un deadline. I hem d’actuar abans que aquest termini es compleixi. Ara és el moment de deixar de parlar i actuar”, afegeix.

Sant Félix va afirmar que “la implicació de cadascuna de les persones, empreses i institucions que vivim al Mediterrani és importantíssima per a canviar una dinàmica negativa que hem adquirit en les últimes dècades. Podem recuperar el Mediterrani, som a temps i ho aconseguirem, però només amb la participació de tots.”

En aquest sentit, Juan Naya, CEO de ISDIN i principal impulsor de la Bluewave Alliance, es va mostrar convençut que “les empreses tenim una gran oportunitat de formar part de la solució per a viure en un món sostenible. Cada vegada estem més sensibilitzades, però moltes companyies no saben per on començar ni com fer-ho. La Bluewave Alliance el que farà és connectar empreses i emprenedors de la sostenibilitat amb els científics per a obtenir amb això un impacte que sigui significatiu realment”.

En la mateixa línia es va pronunciar Aniol Esteban, director de Marilles Foundation, qui també va apel·lar a la col·laboració entre els diferents agents com la base per a un impacte real. Per part seva, Fernando Casado, fundador de GlobalCAD, va assegurar que d’aquesta col·laboració entre la societat, les empreses i els emprenedors poden sortir “nous tipus de lideratge”.

La importància del mar

“La vida en el nostre planeta va començar sota l’aigua”, va recordar Manu San Félix, qui va afegir que “aproximadament el 70% de l’oxigen que hi ha en l’atmosfera procedeix de mars i oceans, a més d’aportar-nos aliment o regular el clima”. És per això que el biòleg marí es va aventurar a afirmar que “ara mateix tenim en mars i oceans els millors aliats per a un problema que hem creat nosaltres mateixos”. I va afegir que “sense mars ni oceans no hi hauria vida en aquest planeta. Si tenim vida és perquè tenim aigua”. Noelia Hernández, oceanògrafa i directora de conservació en l’Associació Vellmarí, també va alertar sobre la importància de protegir el Mediterrani: “és molt fàcil destruir la mar, però és molt difícil reconstruir-lo i recuperar-lo”.

Per part seva, el biòleg marí Enric Sala, impulsor del projecte Pristine Siguis, va afirmar que la mar té avui dia tres grans amenaces causades per l’ésser humà: la contaminació, el canvi climàtic i la sobrepesca. Per a solucionar aquesta última, Sala va explicar que és necessari reduir l’esforç pesquer i proposa la creació de reserves marines protegides amb les quals s’aconseguirien grans beneficis, començant per la regeneració de la zona i la supervivència de les espècies: “Si li donem espai a la mar, la mar es pot recuperar”.

El biòleg marí va defensar que, al contrari del que se sol creure, la creació d’espais protegits augmenta el volum de peixos disponibles per a la pesca al voltant d’aquestes zones, així com la creació de treballs relacionats amb l’exploració marina, de manera que, per cada euro invertit, el retorn econòmic és deu vegades major. Actualment només el 3% de les mars i oceans del planeta són reserves marines protegides i el seu objectiu és que aquesta xifra arribi al 30% en 2030.

El simposi també va comptar amb la participació de Fundació Seareg, Marilles Foundation o Gravity Wave, els anomenats “emprenedors de la sostenibilitat”, que van visibilitzar les amenaces que viu el Mediterrani i les línies d’acció que poden ajudar a salvar-lo.

Per part seva, les empreses van estar representades per LG, Camper, Banc Sabadell, Danone i ISDIN, els representants de les quals van exposar les solucions que proposen en una taula rodona moderada pel divulgador ambiental i escriptor José Luis Gallego.

Primers Blueway Awards

La Bluewave Alliance ha reconegut també la labor de professionals dedicats a la recerca, protecció i divulgació sobre la cura de mars i oceans en la primera edició dels Bluewave Awards que es van atorgar ahir a la nit.

Manu San Félix va rebre el Bluewave Award – Public Awareness, que reconeix la seva contribució en la conservació i restauració de la mar mitjançant la divulgació, donant visibilitat i conscienciant sobre els principals tresors del Mediterrani i mobilitzant a la societat.

El Bluewave Award – Science, que reconeix l’excel·lència en la recerca científica que contribueix a la conservació i restauració marina, va recaure en Kike Ballesteros, en reconeixement a tota la seva trajectòria professional.

Per part seva, el biòleg marí Enric Sala va rebre el Bluewave Award – Lifetime Achievement, en reconeixement al seu projecte Pristine Siguis, que fomenta la creació de reserves marines en les quals la vida pugui prosperar.

Durant la vetllada, també es van donar a conèixer els 5 premiats de la primera edició del concurs de fotografia i vídeo “Estimem el Mediterrani”, l’objectiu principal del qual és que la ciutadania s’enamori de la mar Mediterrània, així com contribuir a la conscienciació social sobre la necessitat de cuidar de les mars. Les imatges guanyadores d’aquest concurs es podran veure en la Bluewave Experience, una exposició instal·lada fins al pròxim 18 de juny en L’illa Diagonal de Barcelona.

ISDIN

El planeta està format en la seva majoria per mars i oceans, que són clau en la lluita contra el canvi climàtic. Per això, des de fa anys, ISDIN treballa activament a contribuir a rejovenir el Mediterrani. Entre altres projectes, ISDIN col·labora amb l’Associació Vellmarí en el programa dedicat a la protecció i la recuperació de les prades de posidònia a les Illes Balears. També ho fa amb l’empresa d’impacte social Gravity Wave, amb la qual enguany retirarà 65 tones de plàstic de la mar, el pes equivalent a tots els envasos del seu fotoprotector facial Fusion Water venuts a tot el món només en 2023.

A més, col·labora amb el projecte COLPLAI, un programa del Consell Superior de Recerques Científiques (CSIC) liderat per la doctora Cristina Romera que se centra en els efectes de la descomposició del plàstic en la mar.