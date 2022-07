El Baskonia comptarà amb Cazoo com a patrocinador principal

El Club de Bàsquet Baskonia ha anunciat avui la signatura un acord de col·laboració pluriennal amb la companyia europea de venda de cotxes de segona mà Cazoo. A través d’aquest acord la companyia es convertirà en el soci principal i nou patrocinador de l’històric club, que també passarà a dir-se a partir d’ara Cazoo Baskonia.

L’equip masculí del Baskonia lluirà, a partir de la pròxima temporada, la marca Cazoo en la part davantera de les seves samarretes. També ho faran els equips juvenils masculins, així com en la pista i al voltant d’ella durant els partits a casa de la Lliga ACB i l’EuroLeague.

La presència de la marca s’estendrà a més a l’autobús de l’equip professional, així com en la pàgina web del club i en tots els fons de mitjans de comunicació que apareixen en la cobertura televisiva del bàsquet.

Cazoo se suma a altres empreses referents que també han apostat pel Baskonia per a les pròximes temporades, com la signatura esportiva Puma, que s’ha unit recentment al club com la marca esportiva que vestirà tant l’equip de bàsquet com a l’equip de futbol de l’Alabès que forma part del grup Baskonia-Alabès.

Per la seva part Cazoo, amplia així la seva presència al nostre país, ja que també va anunciar recentment la seva col·laboració amb equips de LaLiga com la Reial Societat i el València CF. Gràcies a l’aliança amb el Baskonia la companyia s’assegura una important presència a través d’un dels clubs més rellevants tant de l’ACB com a nivell internacional, en ser un dels fundadors de la EuroLeague, i l’aposta de la qual pel bàsquet espectacle el converteix en un projecte únic a Espanya i part de l’elit del bàsquet continental des de fa anys.

Cazoo va ser fundada en 2018 pel reconegut empresari britànic Alex Chesterman i ja ha venut més de 70.000 cotxes al Regne Unit des del seu llançament fa poc més de dos anys, convertint-se així en una de les empreses que més ràpid ha crescut a Europa en els últims anys, sent pionera en el canvi a la compra i venda de cotxes ‘en línia’ al Regne Unit i en els principals mercats d’Europa continental.