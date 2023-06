El Barça deixa sols el Madrid i l’Athletic en retirar la demanda contra CVC

El Barcelona ha deixat solos al Reial Madrid i Athletic en la denúncia contra el fons de CVC després de presentar un escrit en el Jutjat de Primera Instància número 15 de Madrid per a sol·licitar formalment “desistir del procediment ressenyat”, tal com apareix en el document al qual ha tingut accés Servimedia, pel qual 39 clubs professionals van signar el passat 10 de desembre de 2021 un acord per a la creació de LaLiga Impuls.

L’acord de CVC amb els clubs professionals aportava un finançament de prop de 2.000 milions d’euros per a millores en les infraestructures dels equips, la modernització de les entitats i un petit percentatge per a la caixa i el límit salarial a canvi d’un 10 per cent dels seus drets audiovisuals durant 50 anys.

Al pacte no es van unir el Reial Madrid, el Barcelona i l’Athletic, i van preparar diferents accions legals en un recorregut per diferents jutjats en una “guerra judicial” que ara el Barça ha decidit abandonar en un moment de distanciament amb el Reial Madrid després del cas Negreira, on el club blanc ha arribat a personar-se com perjudicat.

La renúncia arriba en un moment delicat per al club català amb uns comptes econòmics que necessiten una sortida per a l’aprovació del seu pla de viabilitat amb la finalitat d’afrontar la planificació futura, després del fracàs del fitxatge de Messi, marcar els topalls salarials, la inscripció definitiva de Gavi com a jugador del primer equip, les noves incorporacions del mercat o les renovacions dels jugadors durant els pròxims mesos.

Les relacions entre els dos grans clubs del futbol espanyols no passen pel seu millor moment, ja que Laporta va arribar a atacar a l’entitat blanca per la seva postura en el cas Negreira en declarar en roda de premsa que el Madrid “sempre ha estat afavorit pels àrbitres” i ho va considerar com “l’equip del règim”. El mateix Florentino Pérez, president del club merenga, va decidir no acudir al ‘clàssic’ del Camp Nou.

Servimedia ha tingut accés al document en el qual el procurador dels tres clubs, Pablo Sorribes Calle, indica al Jutjat de Primera Instància núm. 15 de Madrid que «el Barcelona manifesta la seva voluntat de desistir del procediment ressenyat al marge, sense que això afecti a Athletic Club i Reial Madrid Club de Futbol», així com que «aquest Jutjat dicti decret de sobreseïment en relació amb el Futbol Club Barcelona».

Per tant, el conjunt culer ha renunciat a l’enfrontament contra el pla aprovat per la Lliga amb CVC, en el qual es va acordar la cessió d’una part que ronda el 10 per cent dels drets televisius de la competició pels pròxims 50 anys a canvi de 1.994 milions d’euros. L’argument del Reial Madrid, Barcelona i Athletic és que era il·legal, a més de cedir la gestió a una nova societat en la qual els clubs perdrien la seva capacitat de control i supervisió. Ara el club culer intenta afrontar els reptes de la nova temporada, consolidar la seva gestió econòmica i atendre les necessitats de les obres en el seu camp durant els pròxims anys.