El 98% de les famílies espanyoles supervisa les compres en línia dels seus fills adolescents

Les famílies espanyoles supervisen pràcticament la totalitat de les activitats de compra dels seus fills a través de diferents mecanismes, amb el 98,1% monitorant les compres en línia, segons els resultats de l’estudi ‘Consum en línia en família’, que examina el consum en línia i els hàbits de compra en famílies espanyoles amb adolescents de 12 a 17 anys i que aquest dimarts van presentar Fad Joventut i Amazon.
Amb una mostra de 1.032 pares i mares a Espanya, la recerca indica aquesta supervisió de les compres en línia dels seus fills i filles inclouen preferència per revisar i supervisar el que compra per Internet (44,15%) i no permetre-li fer compres en línia sense autorització prèvia (42,59%).
A més, aquesta supervisió inclou un aspecte educatiu, ja que pares i mares afirmen que assessoren els joves perquè no malgastin els seus diners (92,7%), els consciencien sobre la necessitat de la seva aprovació si vol comprar alguna cosa per un import elevat (90,1%) i la comunicació en la família perquè els comptin en quina i com gasta els seus diners (84,1%).
Sobre l’autopercepció que tenen els progenitors sobre el seu consum, declaren una mitjana de 7.1 en grau de responsabilitat en el consum. També perceben que les seves filles i fills tenen un consum menys responsable, una mitjana de 6.2, gairebé un punt de diferència en la comparació de la mitjana de les seves puntuacions.
En aquest sentit, Beatriz Martín Padura, directora general de Fad Joventut va assenyalar que: “La bretxa que veiem entre com es perceben pares, mares i adolescents no és contradictòria, sinó part del propi procés educatiu. Les famílies estan transmetent valors de consum responsable, especialment aspectes com l’estalvi, la sostenibilitat o l’ús conscient dels diners, però és necessari temps i acompanyament perquè els i les adolescents els incorporin en els seus hàbits. Per això, més enllà de la supervisió, el paper de la família com a agent educatiu continua sent clavi també en l’entorn digital.”
D’altra banda, entre la informació que ofereix l’estudi sobre com les famílies espanyoles naveguen pel comerç en línia, destaca el fet que les compres en botiga física continuïn sent molt rellevants entre la població adolescent. El 93,4% va comprar físicament almenys una vegada en l’últim any, enfront del 62,7% que va comprar en línia.
La recerca destaca que el 82,6% dels pares ha realitzat compres en línia a petició explícita dels seus fills, principalment de roba i calçat (53,5%); videojocs i productes digitals (25,1%); i electrònica (21,2%).
Les principals raons citades van ser la responsabilitat parental (42,7%), que els fills i filles manquen de mètodes de pagament vàlids (35,2%) i que els fills i filles són massa joves per a comprar de manera independent (23,9%).
D’acord amb Ana Sánchez Jaúregui, directora de consum en Amazon, “aquestes dades confirmen que el comerç minorista en línia, i en concret la nostra botiga en Amazon.es, és un servei pensat per a adults i consegüentment ho entenen les famílies espanyoles. Però més important encara, reflecteix que els pares estan exercint activament el seu rol, tenen normes clares a casa sobre compres en línia. La gran penetració del que l’estudi diu ‘compra vicària’ (pares que compren en línia per als seus fills) confirma un patró familiar saludable on els pares estan involucrats, supervisant, i usant aquestes compres com a oportunitats per a educar en un consum responsable”.
SEGURETAT I PROTECCIÓ
La seguretat enfront de l’assetjament o el frau digital emergeix com una prioritat màxima per a les mares i pares espanyols, amb preocupacions significatives sobre: ciberassetjament (76,9%); assetjament sexual en línia (76,7%); contacte amb adults desconeguts (76,2%); frau i estafes en línia (62,3%); i robatori de dades bancàries i personals (57,1%).
Com a resposta, el 87,4% de les famílies ha establert normes clares en la llar sobre el comportament en línia, mentre que el 58,7% utilitza controls parentals en dispositius i plataformes.
D’altra banda, les famílies transmeten activament valors de consum responsable i sostenibilitat als seus fills a través de les següents accions: promoure productes reutilitzables i duradors (79,3%); liderar amb l’exemple a través dels seus propis hàbits de compra (75,5%) i educar sobre l’estalvi i la reducció del consum i l’energia (71,1%)
L’estudi també assenyala una tendència creixent cap al consum de segona mà, amb un 56,2% de pares i mares comprant productes de segona mà en l’últim any. No obstant això, els factors econòmics (81,2%) continuen sent el motor principal per a fer aquest tipus de compres més que les preocupacions ambientals (30,5%).
En conjunt, l’estudi reflecteix que el consum en família és molt més que una pràctica quotidiana: és un espai clau on es configuren valors, hàbits i maneres de relacionar-se amb l’entorn. En un context marcat per la digitalització i la pressió del consum, el paper de les famílies resulta determinant per a acompanyar als adolescents en el desenvolupament d’una relació més conscient, crítica i equilibrada.