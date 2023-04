El 88% dels clubs de LaLiga exigeixen un nou model d’arbitratge independent sense reducció salarial

El 88% dels clubs de LaLiga exigeixen un model d’arbitratge independent sense reduir els sous d’aquest col·lectiu. Tal com va anunciar dilluns passat Javier Tebas, president de LaLiga, en l’Assemblea Extraordinària celebrada aquell dia, la direcció va fer una enquesta anònima entre els 42 clubs de Primera i Segona Divisió sobre l’actual model d’arbitratge del futbol espanyol.

La decisió de fer aquesta consulta va ser motivada per la preocupació que els equips van mostrar durant els darrers dies per les decisions arbitrals que es viuen en el terreny de joc. Així, els clubs van expressar, per àmplia majoria (88%), el seu suport al canvi de model d’arbitratge a una organització independent de la RFEF amb estructura i gestió pròpies.

És a dir, un sistema semblant al que ja s’està aplicant a Alemanya, Anglaterra i els Estats Units, que implica tant les federacions com les lligues i que compta amb el vistiplau de la FIFA. Seria una societat sobre la qual els clubs van concretar que no en volen tenir cap control i que en cap moment és un organisme dependent d’ells.

No obstant això, aquesta petició de canvi no suposa una reducció salarial per a aquest col·lectiu, tot i que aquesta enquesta també revela que els clubs (71%) consideren que l’import abonat a la Federació per serveis d’arbitratge no és proporcional a la qualitat dels serveis que es presten per aquest concepte, tenint en compte que els àrbitres espanyols són els més ben pagats del món. Per tant, un altre 59% creu que s’hauria d’establir un règim retributiu variable per als àrbitres en funció del desenvolupament de la seva feina.

Un altre dels temes més debatuts últimament és la publicació de nomenaments d’àrbitres, aspecte que també es va demanar en aquesta enquesta als equips que competeixen a LaLiga. Els resultats dels quals són molt reveladors, ja que el 33% dels clubs creu que les designacions s’han de publicar el mateix dia del partit, i un 18% el dia abans.

D’altra banda, LaLiga també ha volgut conèixer l’opinió dels clubs sobre els criteris arbitrals que s’estan aplicant aquesta temporada i que estan generant molta polèmica tant entre els professionals, com entre l’afició i els mitjans. Com a prova de la confusió que impera en aquest sentit, aquesta enquesta revela que el 100% dels clubs afirmen que no entenen el criteri amb què es xiulen les faltes per mans.

Un contundent 93% creu que el nombre d’expulsions està sent excessiu en comparació amb altres grans lligues i que no es correspon amb el nivell d’agressivitat de la competició, sent un 78% el que pensa que això està alterant el normal desenvolupament dels partits. Un fet que també s’ha detectat quan els àrbitres espanyols exerceixen les seves funcions fora de l’estat espanyol, d’on es dedueix que hi ha hagut un canvi de criteri generalitzat en els professionals de l’estat.

El VAR ha estat un altre dels sistemes dels quals més s’ha parlat als fòrums esportius, fet al qual els clubs no són aliens: un 81% creuen que causa d’aquesta tecnologia s’estan assenyalant penals per contactes lleus, mentre que se n’estan deixant de xiular altres de més clars, amb la consegüent confusió que genera en els professionals del futbol. Per això, el 90% dels clubs creu que, com ja passa a la MLS, l’organització arbitral hauria d’explicar públicament després de finalitzar cada jornada les jugades polèmiques, mostrant les imatges i els àudios del VAR amb l’àrbitre al camp.

En definitiva, el canvi de model d’arbitratge espanyol ja està sobre la taula de la majoria de clubs que competeixen a LaLliga, i, per tant, ni la direcció, ni la Federació, ni els mateixos àrbitres poden romandre inerts davant aquest fet, i estan obligats a treballar en un projecte que satisfaci totes les parts i contribueixi a la millora del futbol.