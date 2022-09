El 80% dels cultius agrícoles que proveeixen a Unilever és 100% sostenible, segons va informar la companyia que ha aconseguit ajudar, protegir i regenerar 0,1 milions d’hectàrees de terra, boscos i oceans, mantenint l’objectiu d’aconseguir 1,5 milions per a 2030.

Unilever, a través de la nova estratègia corporativa Compass, està treballant per a fomentar i implantar un futur positiu, també per a la naturalesa. Per això, amb motiu del Dia Mundial de l’Agricultura, una activitat de vital importància per al manteniment de les societats i del desenvolupament sostenible de tots els països, ha volgut posar de manifest alguns dels principals avanços i objectius que s’ha marcat.

Com a actor destacat del sistema alimentari a escala global, la companyia és conscient de la responsabilitat que té per a la configuració d’un sistema alimentari mundial que sigui just per a tots. Actualment, les tècniques que s’estan duent a terme causen la degradació de la terra i la pèrdua de biodiversitat, alhora que augmenten els costos dels materials, l’escassetat de subministraments i la volatilitat del mercat.

En aquest context, la companyia destaca que és fonamental accelerar la transformació de l’agricultura regenerativa que té com a objectiu restaurar i regenerar la naturalesa per a reduir les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, retornar els nutrients al sòl, reutilitzar i reciclar l’aigua i augmentar les espècies vives baix i sobre la terra, la qual cosa, al seu torn, millorarà la subsistència i ajudarà a salvaguardar el futur dels aliments.

Per a abordar aquests desafiaments, la companyia ha compartit alguns de les accions que està duent a terme i els projectes en els quals està treballant global i localment. Actualment, el 75% del subministrament mundial dels aliments de la companyia procedeix de 12 cultius, per la qual cosa els esforços s’estan centrant en aquests cultius clau, que també constitueixen la base dels principals productes i tenen el major impacte, com els lactis, la soia i les verdures.

També s’estan prioritzant els països i les geografies on creixen aquests cultius per a poder tenir el major impacte en termes de petjada de carboni de la cadena de subministrament. Finalment, la companyia ha destacat la importància de crear coalicions eficaces per a finançar la transició a l’agricultura regenerativa i fer costat als agricultors, i augmentar, amb tot això, el seu impacte positiu.

A Espanya, per exemple, en relació amb el cultiu de tomàquets, s’ha aconseguit reduir considerablement l’ús de fertilitzants sintètics en les més de 530 hectàrees que ocupen els camps per a reduir les emissions de CO₂, i millorar la salut del sòl, formant a més de 25 agricultors gràcies a la col·laboració de Knorr amb el proveïdor de tomàquets Agràs.

A més de l’ús de fertilitzants orgànics, totes dues companyies s’han compromès a millorar la biodiversitat del terreny plantant flora nativa. A més, s’estan introduint sistemes d’irrigació més eficients en els camps de tomàquet d’Agràs.

En el cas del cultiu de soia, s’està implementant un programa que, una vegada que s’ha recollit la collita, manté vives les arrels en el sòl el que millora significativament la salut i la biologia del sòl, alhora que evita l’erosió i l’escolament de fòsfor. Com a resultat, un terç de totes les faves de soia utilitzades als Estats Units per a produir la maionesa Hellmann’s procedeix d’aquest projecte en el qual participen més de 360 agricultors en les prop de 126.000 hectàrees que ocupa.

Altres iniciatives

Unilever i Knorr han fet un pas més i aposten per l’agricultura regenerativa. La marca ha anunciat que posarà en marxa 50 projectes d’agricultura regenerativa, centrant-se en ingredients clau (verdures, grans, espècies o herbes) per a reduir la petjada de carboni. Es preveu que aquest pla retalli un 30% les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle i el consum aigua, millorant també la biodiversitat i la salut del sòl i els ingressos dels agricultors.

Aquesta iniciativa forma part del Unilever Climate&Nature Fund, un fons de 1.000 milions d’euros que accelerarà el treball en projectes relacionats amb la naturalesa i el clima. El pla de Knorr contribuirà al compromís de Unilever d’ajudar a protegir i regenerar 1,5 milions d’hectàrees de terra, boscos i oceans per a 2030.