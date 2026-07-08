El 75,3% del consum de begudes espirituoses a Espanya, mesurat en termes de vendes, es realitza en establiments d’hostaleria, segons l’Informe Socioeconòmic 2025 presentat per Espirituosos España.
Les dades presentades aquest dimecres situen bars, cafeteries, restaurants, hotels i locals d’oci com el principal canal de consum d’aquest tipus de begudes, davant del 24,7% que correspon al consum domèstic.
D’aquesta manera, més de set de cada deu consumicions de begudes espirituoses es fan fora de la llar, principalment en bars, cafeteries, restaurants, hotels i establiments d’oci, fet que reflecteix l’estreta vinculació existent entre aquest sector i l’hostaleria espanyola, que agrupa una gran part dels productors i distribuïdors de begudes espirituoses a Espanya.
L’hostaleria aporta l’equivalent al 6,7% del PIB estatal en termes de valor afegit brut, compta amb més de 300.000 establiments i dona feina a prop d’1,85 milions de treballadors, el 8,6% de l’ocupació total del país, segons les dades recollides a l’Anuari de l’Hostaleria 2025.
L’Informe Socioeconòmic d’Espirituosos España assenyala que la despesa mitjana anual per persona en begudes espirituoses arriba als 52 euros en establiments d’hostaleria, una xifra que multiplica gairebé per sis els prop de nou euros destinats al consum a la llar.
Dins del canal de l’hostaleria, el 70% del consum es concentra en bars i cafeteries, mentre que el 30% restant correspon a hotels i restaurants. L’informe destaca, a més, la rellevància d’aquestes begudes per a la rendibilitat del sector. En el cas dels establiments d’oci, el 30,5% dels seus ingressos procedeix de la comercialització de begudes espirituoses.
Així mateix, l’estudi apunta a un canvi en els hàbits de consum, amb un major pes de les activitats diürnes enfront de l’oci nocturn. Així, vuit de cada deu ocasions de consum ja es produeixen durant el dia i més de la meitat dels consumidors asseguren haver traslladat part del seu oci a franges horàries més primerenques.
Fenòmens com l’aperitiu, l’afterwork o el tardeo ja formen part de les rutines d’una part creixent dels consumidors i estan impulsant noves propostes en bars, cafeteries i establiments de restauració.
El director d’Espirituosos España, Bosco Torremocha, va destacar que «el fet que més de set de cada deu consumicions de begudes espirituoses es realitzin fora de la llar confirma que el nostre sector i l’hostaleria mantenen una relació indissociable». A més, va assenyalar que els establiments d’hostaleria «no són únicament un canal de comercialització, sinó espais de prescripció, innovació i generació d’experiències que formen part de la nostra cultura gastronòmica i de la nostra manera de relacionar-nos i compartir».